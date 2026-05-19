NATO avion oborio dron u Estoniji: Stigao iz Ukrajine?

Vojni avion NATO-a oborio je danas dron u vazdušnom prostoru Estonije, za koji se vjeruje da je lansiran iz Ukrajine, saopštio je estonski ministar odbrane Hano Pevkur.

U izjavi za portal Delfi njuz, Pevkur je naveo da se radi o još jednom u nizu slučajeva narušavanja vazdušnog prostora zemalja koje se graniče s Rusijom, prenosi Rojters.

Od marta je, kako se navodi, više ukrajinskih vojnih dronova ušlo u vazdušni prostor članica NATO-a, uključujući Finsku, Letoniju, Litvaniju i Estoniju.

Sve navedene zemlje imaju granicu s Rusijom, a vlada Letonije je prošle sedmice podnijela ostavku zbog načina postupanja u sličnim situacijama.

Iz sjedišta NATO-a za sada nije stigao odgovor na upit Rojtersa za komentar.

