Logo
Large banner

NATO avion oborio dron u Estoniji: Stigao iz Ukrajine?

Autor:

ATV
19.05.2026 17:09

Komentari:

0
ф-15 авион
Foto: Phyllis Lilienthal/Pexels

Vojni avion NATO-a oborio je danas dron u vazdušnom prostoru Estonije, za koji se vjeruje da je lansiran iz Ukrajine, saopštio je estonski ministar odbrane Hano Pevkur.

U izjavi za portal Delfi njuz, Pevkur je naveo da se radi o još jednom u nizu slučajeva narušavanja vazdušnog prostora zemalja koje se graniče s Rusijom, prenosi Rojters.

Od marta je, kako se navodi, više ukrajinskih vojnih dronova ušlo u vazdušni prostor članica NATO-a, uključujući Finsku, Letoniju, Litvaniju i Estoniju.

Sve navedene zemlje imaju granicu s Rusijom, a vlada Letonije je prošle sedmice podnijela ostavku zbog načina postupanja u sličnim situacijama.

Iz sjedišta NATO-a za sada nije stigao odgovor na upit Rojtersa za komentar.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NATO

Estonija

dron

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица Јана Тодоровић даје изјаву за медије, у сивом сакоу бијелој кошуљи и са пуштеном црном косом.

Scena

Ova poznata pjevačica ima najveće grudi na estradi: Htjela da ih smanji, ali se muž protivi

36 min

0
Horoskop

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji glume da ih ništa ne dira, a sve ih pogađa

39 min

0
Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.

Tenis

Šok: Alkaraz ne igra ni na Vimbldonu

39 min

0
Урушена зграда у њемачком граду Герлицу.

Svijet

Drama u Njemačkoj: Zgrada nestala u sekundi, strahuje se da ima zatrpanih

46 min

0

Više iz rubrike

Урушена зграда у њемачком граду Герлицу.

Svijet

Drama u Njemačkoj: Zgrada nestala u sekundi, strahuje se da ima zatrpanih

46 min

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Svijet

Uhapšen sin modnog mogula: Osumnjičen za ubistvo oca milijardera

1 h

0
Призори из Ирака који је погођен пјешчаном олујом. Небо је наранџасте боје, а улица и саобраћај једва видљиви.

Svijet

Pješčana oluja pogodila Irak: Prizori su kao na Marsu

1 h

0
Хаос у Египту: Убио осам људи на аутобуској станици, полиција га ликвидирала

Svijet

Haos u Egiptu: Ubio osam ljudi na autobuskoj stanici, policija ga likvidirala

6 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner