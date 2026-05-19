Horoskopski znakovi koji glume da ih ništa ne dira, a sve ih pogađa

19.05.2026 17:01

Foto: Pexels

Neki ljudi d‌jeluju hladno, smireno i nedodirljivo, ali iza toga često kriju mnogo više emocija nego što pokazuju.

Određeni horoskopski znakovi posebno teško priznaju da ih je nešto povrijedilo pa će radije glumiti ravnodušnost nego pokazati koliko ih stvari zapravo pogađaju.

Iako drugima mogu d‌jelovati emocionalno zatvoreno, u sebi često analiziraju svaku riječ i situaciju. Prema astrologiji, takvi se ljudi najčešće rađaju u ovim horoskopskim znakovima.

Škorpija

Škorpije rijetko pokazuju koliko ih nešto zaista boli. Čak i kada ih neko duboko povrijedi, često će se ponašati kao da ih nije briga i da su potpuno hladni.

Ipak, sve pamte i dugo analiziraju situacije u svojoj glavi. Iza njihove smirene fasade često se krije mnogo intenzivnih emocija koje ne žele pokazati drugima.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca vole da ostavljaju utisak racionalnih i stabilnih osoba koje ništa ne može izbaciti iz takta.

Kada ih nešto pogodi, često će se još više povući u sebe i fokusirati na posao ili obaveze kako ne bi morali da pričaju o emocijama.

Iako d‌jeluju hladno, tuđe riječi i razočaranja znaju da ih prate mnogo duže nego što drugi misle. Teško pokazuju ranjivost jer ne vole osjećaj gubitka kontrole.

Vodolija

Vodolije često glume emocionalnu distancu i ponašaju se kao da ih drama i tuđa mišljenja ne zanimaju.

Međutim, mnogi od njih sve primjećuju i mnogo toga shvataju lično, samo to rijetko priznaju.

Kada ih nešto povrijedi, često će se udaljiti ili postati još hladniji umjesto da otvoreno pokažu emocije. Upravo zato ljudi često ni ne shvate koliko ih neke stvari zapravo pogađaju, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

