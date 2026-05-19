Haos na svadbi: Svekrva i mlada se žestoko posvađale pred 200 zvanica

19.05.2026 16:29

Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Foto: Pexels

Na svadbi kod Kragujevca došlo je do žestoke svađe između mlade i njene svekrve, jer se svekrvi nije dopalo kako je mlada tretirala njenu familiju i prijatelje, a veselje koje je trebalo da bude najljepši dan za jednu porodicu pretvorilo se u opšti haos.

Naime, tokom svadbe koja je bila održana u jednom selu nadomak Kragujevca, prema riječima gostiju, došlo do žestoke svađe između mlade i njene svekrve i to nasred sale, pred više od 200 zvanica!

Prema riječima ljudi koji su se zatekli na veselju, problemi su navodno počeli još tokom prijepodneva, kada se svekrvi nije dopalo kako je organizovano posluženje za njene rođake, ali je prava drama izbila tek tokom večere.

Odjednom nastala potpuna tišina

– Sve je djelovalo normalno, muzika je svirala, gosti igrali, a onda je odjednom nastala tišina. Mlada je prišla stolu gdje je sjedila svekrva i počela je rasprava. U početku su samo tiše pričale, a onda su krenule međusobne prozivke – tvrdi jedan od gostiju.

Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala kada je svekrva navodno zamjerila snajki što “nije dovoljno pažnje posvetila mladoženjinoj familiji”.

“Ovo nije način da uđeš u kuću mog sina”

– U jednom trenutku svekrva je rekla: “Ovo nije način da uđeš u kuću mog sina”, a mlada joj je odgovorila da “nije došla u ničiju kuću nego da gradi svoj dom”. Poslije toga je nastao potpuni haos – priča sagovornik.

  1. Gosti tvrde da je muzika prestala da svira, dok su članovi porodice pokušavali da smire dvije žene koje su se glasno svađale. Navodno je i mladoženja nekoliko minuta bezuspješno pokušavao da smiri situaciju, dok su pojedini rođaci izveli uplakanu mladu iz sale.

– Ljudi su ostali u šoku. Neki su pokušavali da nastave veselje, drugi su izlazili napolje i prepričavali šta se desilo. Priča se da je sve kulminiralo zbog ranijih nesuglasica koje su dugo tinjale – kaže jedna gošća.

Veselje nastavljeno poslije sat vremena pauze

Iako se u jednom trenutku čak pronijela priča da će svadba biti prekinuta, mladenci su se kasnije ipak vratili u salu, a muzika je nastavljena poslije skoro sat vremena pauze.

– Bilo je baš neprijatno. Nikad nisam vidio da se na svadbi toliko ljudi okrene i gleda u jedan sto u potpunoj tišini – rekao je jedan od zvanica.

Do kraja večeri atmosfera se donekle smirila, ali gosti kažu da će se o ovoj svadbi još dugo pričati po Šumadiji.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

