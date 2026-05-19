Skuterom pokosio djevojku na električnom trotinetu: Vozio bez vozačke dozvole

Tokom dana ispred Ekonomske škole u Novom Pazaru došlo je do teške nezgode kada je djevojku na električnom trotinetu udario skuter. Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Iako je u prvi mah bilo riječi da je momak koji je upravljao skuterom kriv jer je udario u djevojku, pojavio se drugi snimak na kom se vidi kako ženska osoba koja je na električnom trotinetu prilazi kolovozu i bez da je pogledala u desnu stranu upada ispred motocikla koji je udara. Vozač motora tako nije imao dovoljno vremena da izbjegne sudar - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Kako se nezvanično saznaje, nakon što je policija izvršila uviđaj, utvrđeno je da muškarac koji je upravljao motociklom nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti u saobraćaju, posebno kada je riječ o sve većem broju električnih trotineta i drugih lakih električnih vozila na ulicama Novog Pazar.

