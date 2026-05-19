Tragedija kod Novog Grada: Jedna osoba stradala nakon prevrtanja traktora

Jedna osoba stradala je danas prilikom prevrtanja traktora u mjestu Poljavnice, opština Novi Grad, potvrđeno je iz PU Prijedor.
Do nesreće je došlo na poljoprivrednom zemljištu oko 12:30 časova.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao vozač traktora D.S. iz Novog Grada.
