Od Prijedorčanina oduzet kokain

19.05.2026 12:54

Foto: PU Prijedor

Prijedorska policija uhapsila je R.B. iz tog grada nakon što je kod njega pronađen i oduzet bijeli prah nalik kokainu.

U PU Prijedor navode da je R.B. osumnjičen da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Kod osumnjičenog je pronađena i oduzeti bijeli prah nalik kokainu, ukupne bruto mase 18,9 grama i digitalna vaga. Nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog R.B. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviće se izvještaj za počinjeno krivično djelo”, navode u policiji.

Dodaju da je u odvojenim aktivnosti policija uhapsila i R.K. iz Prijedora kod koga je pronađeno i oduzeto sedam stabljika indijske konoplje i manja količina marihuane.

indijska konoplja

”Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge protiv osumnjičenog R.K. nadležnom tužilaštvu dostaviće se izvještaj”, saopštila je PU Prijedor.

