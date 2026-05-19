Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

19.05.2026 11:43

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Vozač trebinjske Opšte bolnice J.V. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju zbog sumnje zloupotrebom položaja oštetio bolnicu za 46.792 marke!

Kako saznaje ATV J.V. je osumnjičen da je duže vrijeme službenu karticu za točenje goriva koristio u privatne svrhe.

Prijavljeni i radnici pumpe

Osim njega prijava je podnesena i protiv sedam radnika benzinske pumpe, s kojima je bolnica imala ugovor o točenju goriva, jer su J.V. omogućili izvršenje krivičnog djela.

U PU Trebinje navode da je izvještaj protiv J.V. podnesen zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

”Osumnjičeni je kao zaposleno lice u javnoj ustanovi iskoristio svoj položaj i pribavio protivpravnu materijalnu korist”, saopštila je PU Trebinje.

Bolnicu oštetili za 46.792 KM

Dodaju da je izvještajem obuhvaćeno još sedam osoba i to G.V., N.M., D.P., P.A., D.M., P.L. i S.P.

”Oni se sumnjiče da su omogućila J.V. izvršenje krivičnog djela, čime su oni počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u saizvršilaštvu. Svojim djelovanjem osumnjičeni su javnoj ustanovi nanijeli štetu od 46.792 KM”, saopštila je PU Trebinje.

