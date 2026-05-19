"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

Preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" apeluje na sve nadležne na nivou zajedničkih organa BiH, kao i predstavnike EU, da što prije stave tačku na višemjesečne opstrukcije postupka otvaranja i puštanja u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko rijeke Save kod Gradiške, kao i ranije izgrađenog graničnog prelaza i carinskog terminala.

Ozbiljno oštećenje na postojećem mostu i potpuno zatvaranje međunarodnog graničnog prelaza, posljednji je alarm upozorenja svim nadležnima da svako dalje odgađanje otvaranja novog mosta ugrožava život i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, ali i normalno funkcionisanje transporta roba i ljudi, saopšteno je iz "Autoputeva", prenosi Srna.

Zbog toga, preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" u potpunosti podržava pozive gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića, upućene nadležnim organima, da se što hitnije omogući pregled postojećeg mosta, kako bi bio utvrđen stepen oštećenja i opterećenja, te da se saobraćaj preusmjeri na novi granični prelaz, kako bi se spriječio dalji saobraćajni kolaps u centru Gradiške.

"Autoputevi" pozdravljaju brzu i konkretnu reakciju ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Srđana Amidžića, koji je sazvao hitnu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH s ciljem usvajanja izmjena internih akata, kojima će biti omogućeno dugo očekivano puštanje u rad graničnog prelaza i carinskog terminala u Čatrnji, kod Gradiške.

"Nedopustivo je da zbog samovolje jednog čovjeka i retrogradne politike zvaničnog Sarajeva, savremeni i potpuno novi granični prelaz i most preko Save stoje neiskorišćeni, dok su okolni granični prelazi između BiH i Hrvatske, posebno u dane vikenda, u potpunom haosu i kolapsu zbog pojačanje frekvencije saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Urušavanje dijela starog mosta preko Save u centru Gradiške najbolje svjedoči o potrebi što hitnijeg otvaranja novog mosta, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje života putnika i nesmetanog protoka saobraćaja, naglasili su iz "Autoputeva Republike Srpske".

U saopštenju se podsjeća da Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" trpi direktnu finansijsku štetu zbog izostanka odluke o puštanju u saobraćaj novog mosta preko rijeke Save, čiju je izgradnju Republika Srpska strpljivo čekala deceniju i po.

"Danas, skoro četiri godine nakon završetka izgradnje, most preko Save još nije u funkciji, iako su u međuvremenu stvoreni svi uslovi i na strani BiH i na strani Hrvatske, da se savremeni granični prelazi s obje strane puste u rad", dodali su iz "Autoputeva".