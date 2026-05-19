Dopune zakona o socijalnoj zaštiti kao nacrt u redovnoj skupštinskoj proceduri

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštilo je da je kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas prihvatio inicijativu Vlade Srpske da se dopune Zakona o socijalnoj zaštiti razmatraju u formi nacrta, po redovnoj umjesto po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

U ovom ministarstvu naglašavaju da je riječ o rezultatu dogovora postignutog na nedavnom sastanku sa predstavnicima udruženja koja okupljaju ili učestvuju u aktivnostima koje se odnose na d‌jecu i/ili lica sa smetnjama u razvoju.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je većina učesnika sastanka podržala usvajanje prava koje se odnosi na produženje prava roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života, putem Zakona o socijalnoj zaštiti.

"Kada je riječ o drugom predloženom pravu, koje se odnosi na pravo na poseban dodatak za brigu o d‌jetetu, odnosno licu sa smetnjama u razvoju, predstavnici udruženja smatrali su da ono treba da bude dodatno pojašnjeno i preciznije definisano. U skladu s tim, zaključeno je da dopune zakona treba razmatrati u redovnoj proceduri, uz šire učešće javnosti", navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu naglašavaju da su predložena rješenja kreirana u saradnji sa stručnjacima, udruženjima i predstavnicima roditelja, s ciljem unapređenja sistema socijalne zaštite i podrške licima sa invaliditetom i njihovim porodicama.

U saopštenju se dodaje da su u tom procesu ta rješenja dobila i njihovu podršku, a saradnja sa svim relevantnim akterima biće nastavljena i u narednom periodu, prenosi Srna.

Iz Ministarstva su istakli da će učiniti sve da se pronađu najbolja rješenja za ove kategorije stanovništva, kako kroz dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, tako i tokom pripreme novog zakona o d‌ječijoj zaštiti, a potom i potpuno novog zakona o socijalnoj zaštiti.

U proces izrade biće uključeni roditelji d‌jece sa smetnjama u razvoju, kao i predstavnici udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom.

"Predloženim dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti nijedno postojeće pravo nije ukinuto. Naprotiv, cilj je samo da roditelji-njegovatelji nastave da primaju naknadu u istom iznosu i nakon što njihova d‌jeca, odnosno lica sa invaliditetom, navrše 30 godina života. Riječ je o značajnoj novini predloženoj upravo na zahtjev roditelja", podsjećaju u resornom ministarstvu.

U saopštenju se ističe da se istovremeno, drugim predloženim pravom nastoji omogućiti određeni vid podrške i porodicama koje nisu mogle ostvariti pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Takva mogućnost do sada nije postojala.

Za ostvarivanje ovih novih prava predviđeno je dodatnih 24 miliona KM na godišnjem nivou. Time bi ukupna izdvajanja za prava iz oblasti socijalne i d‌ječije zaštite u Republici Srpskoj dostigla oko 300 miliona KM godišnje.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite podsjećaju i na značaj razvoja dnevnih centara, usluga predaha i drugih vidova podrške porodicama, za što su odgovorne lokalne zajednice, a za koje se zajednički zalažemo sa roditeljima d‌jece sa smetnjama u razvoju i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom.

"Upravo su to usluge koje oni godinama traže kako bi dobili stvarnu i kontinuiranu podršku u svakodnevnom životu", ističu u resornom ministarstvu.