Dopune zakona o socijalnoj zaštiti kao nacrt u redovnoj skupštinskoj proceduri

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštilo je da je kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas prihvatio inicijativu Vlade Srpske da se dopune Zakona o socijalnoj zaštiti razmatraju u formi nacrta, po redovnoj umjesto po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
U ovom ministarstvu naglašavaju da je riječ o rezultatu dogovora postignutog na nedavnom sastanku sa predstavnicima udruženja koja okupljaju ili učestvuju u aktivnostima koje se odnose na djecu i/ili lica sa smetnjama u razvoju.
Iz resornog ministarstva podsjećaju da je većina učesnika sastanka podržala usvajanje prava koje se odnosi na produženje prava roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života, putem Zakona o socijalnoj zaštiti.
"Kada je riječ o drugom predloženom pravu, koje se odnosi na pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu, odnosno licu sa smetnjama u razvoju, predstavnici udruženja smatrali su da ono treba da bude dodatno pojašnjeno i preciznije definisano. U skladu s tim, zaključeno je da dopune zakona treba razmatrati u redovnoj proceduri, uz šire učešće javnosti", navodi se u saopštenju.
U Ministarstvu naglašavaju da su predložena rješenja kreirana u saradnji sa stručnjacima, udruženjima i predstavnicima roditelja, s ciljem unapređenja sistema socijalne zaštite i podrške licima sa invaliditetom i njihovim porodicama.
U saopštenju se dodaje da su u tom procesu ta rješenja dobila i njihovu podršku, a saradnja sa svim relevantnim akterima biće nastavljena i u narednom periodu, prenosi Srna.
Iz Ministarstva su istakli da će učiniti sve da se pronađu najbolja rješenja za ove kategorije stanovništva, kako kroz dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, tako i tokom pripreme novog zakona o dječijoj zaštiti, a potom i potpuno novog zakona o socijalnoj zaštiti.
U proces izrade biće uključeni roditelji djece sa smetnjama u razvoju, kao i predstavnici udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom.
"Predloženim dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti nijedno postojeće pravo nije ukinuto. Naprotiv, cilj je samo da roditelji-njegovatelji nastave da primaju naknadu u istom iznosu i nakon što njihova djeca, odnosno lica sa invaliditetom, navrše 30 godina života. Riječ je o značajnoj novini predloženoj upravo na zahtjev roditelja", podsjećaju u resornom ministarstvu.
U saopštenju se ističe da se istovremeno, drugim predloženim pravom nastoji omogućiti određeni vid podrške i porodicama koje nisu mogle ostvariti pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.
Za ostvarivanje ovih novih prava predviđeno je dodatnih 24 miliona KM na godišnjem nivou. Time bi ukupna izdvajanja za prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Republici Srpskoj dostigla oko 300 miliona KM godišnje.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite podsjećaju i na značaj razvoja dnevnih centara, usluga predaha i drugih vidova podrške porodicama, za što su odgovorne lokalne zajednice, a za koje se zajednički zalažemo sa roditeljima djece sa smetnjama u razvoju i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom.
"Upravo su to usluge koje oni godinama traže kako bi dobili stvarnu i kontinuiranu podršku u svakodnevnom životu", ističu u resornom ministarstvu.
