Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

19.05.2026 11:51

Član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da urušavanje mosta u Gradišci znak kako političke ucjene utiču na kvalitet živote svih građana u BiH, jer je taj most predstavlja kičmu spoljnotrgovinskog prometa BiH.

Špirić je rekao rušenje mosta simbolizuje rušenje mostova među ljudima što je i narativ političkog Sarajeva.

"Tako se dešava kada politički mazohizam pojedinca nadvlada razum", rekao je Špirić novinarima.

On je istakao da je velika šteta načinjena i do sada, te da je neophodno identifikovati odgovorne i privesti ih pravdi.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do d‌jelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz Federacije BiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz, prenosi Srna.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

