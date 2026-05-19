Čekanje na novi granični prelaz izaziva troškove transporta i totalni kolaps

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Konzorcijuma Logistike BiH , poručili su da ukoliko se što hitnije ne otvori novi granični prelaz Gradiška doćiće do ogromnih troškova transpora i kolapsa.

„Most nije zadovoljavao tehničke aspekte za prelaz tolikog tereta“, rekao je Goran Račić predsjednik Privredne komore Srpske.

Račić je naveo da u BiH preko graničnog prelaza u Gradišci ulazi više od 90 odsto uvezene robe, a gotovo 99 odsto robe biljnog i životinjskog porijekla podliježe fitosanitarnom pregledu.

"Zatvaranjem mosta u Gradišci zbog urušavanja betonskog dijela neće biti moguć uvoz robe, osim na prelazu Bijača u Hercegovini, što će zbog udaljenosti povećati troškove i uticati na konkurentnost preduzeća iz Republike Srpske", izjavio je Račić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Račić je naglasio i na nedavne izmjene boravka vozača u Evropskoj uniji, odnosno dopunu Zakona o strancima u Hrvatskoj, gdje je jedan od zaključaka bio upravo hitno otvaranje mosta u Gradišci, a što se ni danas nije desilo.

„Privrednici u Federaciji BiH trpe i veće štete nego privrednici u Srpskoj“, kazao je Račić.

„Most tehnički ne može da izdrži opterećenje. Sjeverozapadni dio BiH mora se preusmjeriti prema GP Bijača. To znači da će lanci snadbijevanja prouzrokovati kašnjenja. Očekujemo od UIO da donesu odluke koje su moguće da GP bude u punom kapacitetu. Nadam se da će UO UIO naći rješenje što prije. Svako vrijeme čekanja izaziva i nove troškove transporta i kolaps. Zahvaljujući Hrvatskoj dobili smo jedan korak u smjeru rješenja problema 90/180. To znači da će lanci snadbijevanja biti jeftiniji“, kazao je dr Velibor Peulić predstavnik Konzorcija Logistika u BiH.

Predsjednik Privredne komore Srpske razgovarao je sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje, a koji je izrazio spremnost za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

„Prevoznici su bili spremni da stanu pred zgradu UIO, blokiraju te da izađu zaposleni, a u cilju što hitnijeg otvaranja graničnog prelaza. Pošto je sjednica bila telefonska, odustali su“, poručio je Račić.

Kako je poručeno danas novinarima, potreban je i stari most te što hitnija sanacija pomenutog jer bi se dio putnuka sigurno preusmjerio ka starom graničnom prelazu Gradiška.