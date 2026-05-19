Okončan uviđaj na mostu u Gradišci, saobraćaj obustavljen

Ognjen Matavulj
19.05.2026 12:10

Foto: ATV

Gradiška policija okončala je uviđaj na mjestu urušavanja pješačke staze na mostu u Gradišci, a saobraćaj preko mosta i ispod njega je potpuno obustavljen.

Dio mosta obrušio se noćas oko jedan sat iza ponoći u ulici Obala Vojvode Stepe u Gradišci.

”Policijski službenici PU Gradiška uviđaj su izvršili uz prisustvo Republičkog inspektora za saobraćaj i vještaka građevinske struke. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama”, saopštila je PU Gradiška.

Ispituju se sve okolnosti urušavanja

Dodaju da je saobraćaj na mostu u potpunosti obustavljen za sve učesnike, kao i u ulici Obala Vojvode Stepe kod mosta i u ulici Vidovdanska, ispod mosta.

”U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju PU Gradiška apeluje na sve vozače i pješake da koriste alternativne pravce za vrijeme trajanja obustave”, navode u policiji.

Nezvanično saznajemo da je tužilaštvo naložilo da se ispitaju sve okolnosti urušavanja mosta kako bi se utvrdili da li u cijelom slučaju ima elemenata krivičnog djela.

Most pretrpio dvije eksplozije

Most u Gradišci izgrađen je nakon Drugog svjetskog rata i prema dostupnim podacima u upotrebi je od 13. maja 1956. godine. Teško je oštećen krajem posljednjeg rata, nakon što je s hrvatske strane miniran 2. juna 1995. godine. Obnovljen je nakon rata.

Na mjestu gdje je došlo do obrušavanja, 14. februara 2013. godine došlo je do eksplozije plina iz rezervoara koji je korišten za grijanje kafića. Most tom prilikom nije oštećen, a jedna osoba je lakše povrijeđena.

