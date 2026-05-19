Špirić: Konakovićeva spoljna politika božija kazna za BiH

ATV
19.05.2026 12:52

Foto: ATV

Član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da političko Sarajevo nije shvatilo poruke sa sjednice Savjeta bezbjednosti UN sa koje su SAD jasno istakle da kreiranje procesa unutar BiH moraju biti plod domaćih lidera, a da je uloga stranaca konsultativna i da spoljna politika Elmedina Konakovića zemlju vodi u propast.

Špirić je rekao da ponašanje ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića govori da BiH nema budućnost, prenosi Srna.

"Imam osjećaj da Konaković to nije shvatio", rekao je Špirić.

Špirić je naveo da političko Sarajevo još nije za to da se BiH prvo izbori za suvereno odlučivanje u institucijama, bez OHR-a, bez visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu.

"Ovakvo vođenje spoljne politike je Božija kazna za BiH", poručio je Špirić.

Opozicija poku podržava Sarajevo doživjeće pad na izborima

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ocijenio je danas da će svi koji imaju podršku političkog Sarajeva na predstojećim opštim izborima 4. oktobra doživjeti pad u Republici Srpskoj.

"Političko Sarajevo, odnosno integralno političko Sarajevo želi u jednoj koloni da u političkom smislu juriša na Banjaluku", rekao je Špirić novinarima u Sarajevu.

On je naglasio da bi rado i opozicija iz Republike Srpske da se organizuje u jednu kolonu, napominjući da su vođeni mržnjom prema SNSD-u, a sve što je vođeno mržnjom mora da propadne.

Špirić je dodao da se /predsjednik SDS-a/ Branko Blanuša ponaša kao nestranački, Draško Stanivuković /predsjednik PSS-a / kao svestranački, a Nebojša Vukanović /predsjednik Liste za pravdu i red/ kao nadstranački.

"Ne vidim tu nikakvu budućost, ali mislim da će ocjenu o njihovom ponašanju dati građani na izborima 4. oktobra i svi koji imaju podršku političkog Sarajeva će doživjeti pad", naveo je Špirić.

