Cvijanović: Savjet ministara bez odgađanja da pokrene procedure za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je od Savjeta ministara da bez odgađanja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška - Gornja Varoš.

Kako je naglasila, krajnje vrijeme je da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama, te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima.

U dopisu upućenom predsjedavajućoj Savjeta ministara Borjani Krišto i svim ministrima, a u koji je Srna imala uvid, Cvijanović je navela da su upoznati o činjenici da je došlo do obrušavanja dijela mosta na rijeci Savi u Gradišci što je dovelo do zatvaranja postojećeg Graničnog prelaza Gradiška.

"Ova situacija dovela je do obustave saobraćaja preko pomenutog mosta što je izazvalo nenormalne gužve u odvijanju teretnog i putničkog saobraćaja i konstantno se proizvode negativne i štetne posljedice po ekonomiju", konstatovala je Cvijanović.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do d‌jelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglanost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.