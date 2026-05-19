Logo
Large banner

"Stalna komunikacija sa institucijama u BiH i Hrvatskoj zbog mosta u Gradišci"

Autor:

ATV
19.05.2026 11:24

Komentari:

0
Обрушио се дио Савског моста
Foto: ATV

Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara, nakon urušavanja dijela mosta preko rijeke Save u Gradišci, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u BiH i Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i preduzimanja neophodnih mjera, saopšteno je iz tog ministarstva.

Iz Ministarstva su naveli da će više informacija o stepenu oštećenja i eventualnim mjerama sanacije biti poznato nakon završetka stručnog pregleda oštećenja, prenosi Srna.

U saopštenju se napominje da je Ministarstvo transporta i komunikacija, zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, nadležno za provođenje Sporazuma o održavanju mostova na granici između BiH i Hrvatske.

Pri tome se finansiranje održavanja i rekonstrukcije vrši po principu 50 prema 50 odsto, dok se poslovi povezani s održavanjem mostova obavljaju putem nadležnih tijela nadležnih za putnu infrastrukturu, odnosno "Puteva Republike Srpske", te "Hrvatskih cesta", dodaje se u saopštenju.

Do obrušavanja je došlo noćas iza ponoći, nakon čega su nadležne policijske službe obustavile saobraćaj preko mosta, kao i na prilaznim saobraćajnicama u Gradišci, čime je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Gradiška.

Na lice mjesta upućene su stručne ekipe "Puteva Republike Srpske" i "Hrvatskih cesta" radi sprovođenja detaljnog pregleda stanja mosta i procjene bezbjednosti njegove dalje upotrebe.

Most koji povezuje Gradišku i Staru Gradišku u Hrvatskoj izgrađen je 1956. godine, a njegova ukupna dužina je 240 metara.

S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj, biće održana vanredna sjednica Savjeta ministara na kojoj će se razmatrati informacije nadležnih institucija, stanje mosta, kao i hitne aktivnosti s ciljem što skorijeg uspostavljanja bezbjednog odvijanja saobraćaja, potvrđeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija.

Iz tog resora dodali su da će nastaviti da prate situaciju i blagovremeno informišu javnost o svim daljim aktivnostima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ministarstvo transporta

FBiH

Hrvatska

Pao most Gradiška

Savski most Gradiška

Zatvoren GP Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вулић: Министарство безбједности треба да реагује у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци

BiH

Vulić: Ministarstvo bezbjednosti treba da reaguje u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci

1 h

0
УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

BiH

UIO BiH: Spremi smo da već danas bude otvoren novi granični prelaz Gradiška

1 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: U toku dana naći institucionalni okvir da se donese odluka o otvaranju novog GP Gradiška

2 h

0
Амиџић: Чланови УО УИО да дају одобрење директору за доношење Правилника

BiH

Amidžić: Članovi UO UIO da daju odobrenje direktoru za donošenje Pravilnika

2 h

4

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner