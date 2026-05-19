"Stalna komunikacija sa institucijama u BiH i Hrvatskoj zbog mosta u Gradišci"

Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara, nakon urušavanja dijela mosta preko rijeke Save u Gradišci, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u BiH i Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i preduzimanja neophodnih mjera, saopšteno je iz tog ministarstva.

Iz Ministarstva su naveli da će više informacija o stepenu oštećenja i eventualnim mjerama sanacije biti poznato nakon završetka stručnog pregleda oštećenja, prenosi Srna.

U saopštenju se napominje da je Ministarstvo transporta i komunikacija, zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, nadležno za provođenje Sporazuma o održavanju mostova na granici između BiH i Hrvatske.

Pri tome se finansiranje održavanja i rekonstrukcije vrši po principu 50 prema 50 odsto, dok se poslovi povezani s održavanjem mostova obavljaju putem nadležnih tijela nadležnih za putnu infrastrukturu, odnosno "Puteva Republike Srpske", te "Hrvatskih cesta", dodaje se u saopštenju.

Do obrušavanja je došlo noćas iza ponoći, nakon čega su nadležne policijske službe obustavile saobraćaj preko mosta, kao i na prilaznim saobraćajnicama u Gradišci, čime je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Gradiška.

Na lice mjesta upućene su stručne ekipe "Puteva Republike Srpske" i "Hrvatskih cesta" radi sprovođenja detaljnog pregleda stanja mosta i procjene bezbjednosti njegove dalje upotrebe.

Most koji povezuje Gradišku i Staru Gradišku u Hrvatskoj izgrađen je 1956. godine, a njegova ukupna dužina je 240 metara.

S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj, biće održana vanredna sjednica Savjeta ministara na kojoj će se razmatrati informacije nadležnih institucija, stanje mosta, kao i hitne aktivnosti s ciljem što skorijeg uspostavljanja bezbjednog odvijanja saobraćaja, potvrđeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija.

Iz tog resora dodali su da će nastaviti da prate situaciju i blagovremeno informišu javnost o svim daljim aktivnostima.