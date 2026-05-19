Vidović: Odluka da penzioneri plaćaju zdravstveno osiguranje biće stavljena van snage

Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske, rekla je da misli da će odluka prema kojoj srazmjerni penzioneri treba da plaćaju 10,2 posto za zdravstveno osiguranje, biti stavljena van snage.

Ona je tokom aktuelnog časa, odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja, rekla da prema njenim informacijama, u vezi sa tim, ima određenih problema.

"Vezano za plaćanje doprinosa za zdravstvo penzionera koji su ostvarili veći dio staža van Republike Srpske, morate se obratim Ministarstvu zdravlja i Fondu PIO i FZO. Znam da tu ima nekih problema, po mom mišljenju i po onom što se sada dešava, mislim da će to biti stavljeno van snage.

ŠERANIĆ: PORAST KORISNIKA PRAVA NA TUĐU NjEGU I POMOĆ U SRPSKOJ

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je u Srpskoj evidentan porast lica korisnika tuđe njege i pomoći.

"Moguća rješenja po ovom pitanju su da se formira republička komisija koja bi pregledala sve korisnike ovog prava", rekao je Šeranić tokom "Aktuelnog časa", odgovora na poslanička pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Šeranić je pojasnio da se ovo pravo na osnovu zakona finansira 50 odsto Republika Srpska, a preostali dio lokalne zajednice.

Narodni poslanik Dragan Galić rekao je da je u opštini Šekovići iz koje dolazi evidentan porast prava na tuđu njegu i pomoć, ističući da u ovoj lokalnoj zajednici ovo pravo ostvaruje oko 300 korisnika.