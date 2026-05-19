Konte se odrekao osam miliona i zatvara priču s Napolijem

Antonio Konte napustiće Napoli na kraju sezone, nakon što je klub osvojio samo Superkup Italije.

Italijanski mediji pišu da su dvije strane već sedmicama razgovarale o rastanku, a trener je još tokom zime pokazivao želju da ode.

Vlasnik Aurelio De Laurentis uspio ga je nagovoriti da završi sezonu, ali ne i da odradi ugovor do kraja.

Konte se, prema istim navodima, odrekao osam miliona evra plate kako bi se prijateljski razišao s klubom.

Njegova posljednja utakmica na klupi Napolija biće protiv Udinezea, kada će imati priliku oprostiti se od navijača.

Kao moguća naredna destinacija spominje se reprezentacija Italije, nakon odlaska Đenara Gatuza, ali nije isključeno ni da Konte uzme godinu pauze jer se osjeća iscrpljeno poslije dvije sezone u Napulju.