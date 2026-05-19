Graorac: Srpsko stradanje mora biti trajno zapamćeno

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da srpsko stradanje mora ostati trajno zapamćeno, budući da je u temelje Republike Srpske ugrađeno 23.659 života vojnika.

"Svaka porodica koja je ostavila svjedočenje u Banjaluci, Srpcu, Brodu, Novom Gradu, Doboju, Derventi, Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Srebrenici, Istočnom Sarajevu, Nevesinju, Mrkonjić Gradu i drugim mjestima - želi da se čuje glas onih koji su preživjeli o onima koji nisu, te da kroz njihove sudbine shvatimo strašne posljedice rata", rekla je Graorčeva u obraćanju na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske.

Graorčeva je naglasila da samo istina može biti temelj pravde, koje za sada nema na ovim prostorima, ali da pravda može biti temelj mira u budućnosti.

Ona smatra da se saradnjom Memorijalnog centra sa Republičkom organizacijom porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i svima koji su to smatrali važnim trajno čuva istina o ratu i preživljenim strahotama, gubicima koji se ne mogu nadoknaditi i ranama koje vrijeme nije moglo izliječiti.

"Obaveza svih Srba, koji žive svoji na svome, udruženja, organizacija i institucija Republike Srpske je da podstaknu one koji mogu da svjedoče o ratnim strahotama i trajno pohrane istinu o tome", rekla je Graorčeva i poručila da će svjedočenja o srpskom stradanju biti nastavljena u ime svih koji su stradali, a koji nikada ne smiju biti zaboravljeni.

Baza Memorijalnog centra sadrži 1.500 snimljenih svjedočanstava i predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi.

Ova baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata, prenosi Srna.