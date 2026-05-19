Logo
Large banner

Minić: Zatvoriti OHR da više ne pravi štetu Srpskoj i BiH

Autor:

ATV
19.05.2026 12:30

Komentari:

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR, i to prvenstveno zbog sve štete koju su ovaj stranac i slični nanijeli Srpskoj, a time i cijeloj BiH.

Minić je izjavio novinarima u Banjaluci da Republika Srpska i BiH neće ništa pozitivno dobiti ako se zadrži funkcija visokog predstavnika sa takozvanim bonskim ovlašćenjima.

On smatra da će u tom slučaju biti samo pitanje dana kada će neki lobiji opet napraviti poteze ili nametanja radi urušavanja Srpske.

"Zato smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori OHR. Prošlo je mnogo vremena i vidimo da su sva Šmitova djelovanja bila nelegalna", rekao je Minić komentarišući Prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH koji će biti razmatran na sjednici Narodne skupštine koja je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

OHR

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Обрушио се дио Савског моста

Republika Srpska

Okončan uviđaj na mostu u Gradišci, saobraćaj obustavljen

5 h

0
Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

Republika Srpska

Vidović: Odluka da penzioneri plaćaju zdravstveno osiguranje biće stavljena van snage

5 h

1
"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

Republika Srpska

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

5 h

0
Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

Republika Srpska

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

5 h

3

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner