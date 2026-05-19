Minić: Zatvoriti OHR da više ne pravi štetu Srpskoj i BiH

Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR, i to prvenstveno zbog sve štete koju su ovaj stranac i slični nanijeli Srpskoj, a time i cijeloj BiH.

Minić je izjavio novinarima u Banjaluci da Republika Srpska i BiH neće ništa pozitivno dobiti ako se zadrži funkcija visokog predstavnika sa takozvanim bonskim ovlašćenjima.

On smatra da će u tom slučaju biti samo pitanje dana kada će neki lobiji opet napraviti poteze ili nametanja radi urušavanja Srpske.

"Zato smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori OHR. Prošlo je mnogo vremena i vidimo da su sva Šmitova djelovanja bila nelegalna", rekao je Minić komentarišući Prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH koji će biti razmatran na sjednici Narodne skupštine koja je u toku.