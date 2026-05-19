Zijad Krnjić opet blokirao otvaranje novog graničnog prelaza

Naime, na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), koja je zakazana zbog urušavanja ograde mosta na trenutnom graničnom prelazu Gradiška, prijedlog da se da saglasnost za otvaranje novoizgrađenog GP gradiška opet nije dobio podršku.

Član Upravnog odbora UIO Zijad Krnjić opet nije bio za to da se otvori novi prelaz.

Krnjić insistira, kao i u prethodnom periodu, da se prvo usvoji odluka o raspodjeli prihoda od PDV-a.

Ministar finansija i trezora i član UO UIO Srđan Amidžić insistirao je da Upravni odbor prvo odlučuje o otvaranju novog GP Gradiška, a potom, na novoj sjednici koja bi bila pola sata kasnije, bude razmatrano poravnanje između entiteta. Suprotno od toga, Krnjić je insistirao da se prvo glasa o poravnanju, a potom otvaranju novog GP.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.