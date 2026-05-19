Todorović za ATV: Nije lak posao napraviti od jednog djeteta golmana

19.05.2026 09:42

Никола Тодоровић
Nije lak posao napraviti od jednog djeteta golmana jer to je jako dug proces i neophodno je da svi zajedno učestvujemo u njemu, rekao je Nikola Todorović trener golmana FK Crvena Zvezda.

"Saradnja između Željezničar Sport Tima i Crvene Zvezde traje već dugi niz godina i u to ime smo i došli sa željom da tu saradnju proširimo i na golmane Željezničara i na golmane u regionu. U nekim analizama smo primjetili da ima dosta talentovane djece na podneblju Republike Srpske. Zajedničkim djelovanjem ćemo pokušati da podignemo na viši nivo razvoj te djece", rekao je Nikola Todorović trener golmana FK Crvena Zvezda.

U Željezničaru postoji dosta talentovane djece, u posljednjih godinu dana čak njih nekoliko dolazi na treninge u Crveni Zvezdu, kaže Todorović.

"Nije lak posao napraviti od jednog djeteta golmana jer to je jako dug proces i neophodno je da svi zajedno učestvujemo u njemu. To je dan od razloga našeg dolaska i želje da podignemo na viši nivo kroz komunikaciju sa trenerima, kroz komunikaciju sa roditeljima, djecu u ovom regionu", pojašnjava Todorović.

Plan Crvene Zvezde je da u naprednom periodu napravi otvoren dan samo za golmane gdje bi bili pozvani golmani iz regiona i njihovi treneri, gdje bi se razmjenjivala iskustva, navodi Nikola Todorović.

