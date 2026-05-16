Osmogodišnjak na putu velikih snova, Nemanja trenira sa Zvezdom i Spartakom

Osmogodišnji Nemanja Ljubojević iz Srpca sa malo godina uspio je da skrene pažnju fudbalske javnosti na sebe učešćem na raznim turnirima, zbog čega su već uslijedili pozivi iz velikih fudbalskih klubova poput beogradske Crvene zvezde i moskovskog Spartaka.

Prve fudbalske korake napravio je u školi fudbala "Drim tim" u Srpcu, a ubrzo prelazi u "SB Akademiju" u Banjaluci, gd‌je danas trenira i razvija svoj talenat.

Predan rad i disciplina brzo su dali rezultate. Na jednom od turnira Nemanja je privukao pažnju trenera Crvene Zvezde, koji ga je pozvao da se priključi selekciji d‌ječaka rođenih 2017. godine.

Za mladog fudbalera to je bio poseban trenutak. Bio je, kaže, presrećan i ne krije da navija upravo za crveno-bijele, a tu ljubav naslijedio je od oca.

Njegov napredak potvrđen je i novim velikim iskustvom - odlaskom u Rusiju prošle sedmice, gd‌je je trenirao i nastupio u dresu moskovskog velikana Spartaka.

"Igrati utakmicu za Spartak je bilo baš lijepo i ponosan sam na svoj uspjeh. Vidio sam Moskvu, Crveni trg i upoznao mnogo novih drugara", rekao je Nemanja Srni.

Nemanja Ljubojević

Najčešće igra na poziciji lijevog beka, ali se jednako dobro snalazi i na desnoj strani.

Njegovi fudbalski uzori su reprezentativac Srbije Aleksandar Katai i francuska zvijezda Kilijan Mbape, a jednog dana želi da zaigra za slavni Liverpul.

"Volio bih da postanem profesionalni fudbaler", istakao je osmogodišnji Nemanja.

Njegov otac Miroslav rekao je Srni da je Nemanja sa nepunih pet godina počeo da trenira fudbal i da od tada ne propušta treninge.

Dodao je da je Nemanja, dok većina d‌jece njegovog uzrasta tek otkriva prve sportske korake, iza sebe već ima iskustva o kojima sanjaju i mnogo stariji fudbaleri.

Ljubav prema lopti kod Nemanje je javila veoma rano. Njegov otac kaže da je počeo da šutira loptu čim je prohodao i da mu je ona bila omiljena igračka.

"Nismo ga usmjeravali na silu, samo smo pratili ono što je sam pokazivao", istakao je Miroslav.

Pozivi velikih klubova, kako tvrdi, donijeli su radost, ali i dodatnu odgovornost.

"Talent je samo početak. Bez rada, discipline i karaktera nema uspjeha. Najvažnije je da kroz sport nauči životne vrijednosti - upornost, poštovanje i odgovornost, te da ostane srećan i dobar čovjek. Fudbal je sada velika ljubav, ali život je dug i tek je na početku", zaključio je Miroslav.