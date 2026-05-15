Bajern i dalje vjeruje Nojeru

"Fudbalski klub Bajern je u odličnoj formi za budućnost kada su u pitanju golmani. Manuel Nojer i Sven Ulrajh posjeduju nivo iskustva o kome drugi mogu samo da sanjaju, a Jonas Urbig to koristi na svojim svakodnevnim treninzima. Sva trojica su sjajne ličnosti koje zajedno čine jedinstven tim, kakav se ne može naći ni u jednom drugom evropskom klubu", naveo je sportski direktor Bajerna Kristof Frojnd, a prenio sajt kluba.

Nojer (40) je kapiten Bajerna, čiji je član od 2011. godine. Sa nemačkim klubom je osvojio ukupno 31. trofej, u koje spadaju i 13 u Bundesligi i dva u Ligi šampiona.

Nojer, koji je za aktuelnog prvaka Njemačke odigrao ukupno 597 utakmica, ;rekao je da nije žurio u donošenju ove odluke i da je njom jako zadovoljan.

"Ovdje je sve baš kako treba, sa ovim timom možemo da pobijedimo bilo koga. Uživam da svakodnevno idem u Zebener Štrase i dajem sve od sebe. U našem golmanskom timu, držimo se zajedno i trudimo se da stalno podižemo ljetvicu, stalno se međusobno guramo i što bolje se pripremamo za utakmice", kazao je Nojer.

Ulrajh (37) je za Bajern prvo igrao od 2015. do 2020. godine, da bi se u klub iz Minhena vratio 2021. godine, nakon jedne sezone provedene u HSV-u.

Za Bajern je u posljednje dve sezone odigrao samo tri utakmice, dok je u svom ukupno 10-godišnjem mandatu zabelježio 104 nastupa za aktuelnog prvaka Njemačke.

Ulrajh je naveo da je jako zadovoljan zbog produžetka ugovora sa Bajernom, klubom koji je, po njegovim riječima, jako zavolio.

"Imamo fantastičan tim sa briljantnim stručnim štabom i svaki dan je jako zabavno, ne samo u našem golmanskom timu. Divno je vidjeti kako se sve razvija i siguran sam da ćemo imati šansu da ponovo postignemo sve sljedeće sezone", kazao je Ulrajh.

Bajern je ove sezone osvojio svoju 35. titulu prvaka Njemačke.

