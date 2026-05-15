Logo
Large banner

Republika Srpska osvojila prvo mjesto na Evropskom školskom prvenstvu

Autor:

ATV
15.05.2026 19:24

Komentari:

0
Република Српска освојила прво мјесто на Европском школском првенству
Foto: ATV

Republika Srpska osvojila je prvo mjesto na Evropskom školskom prvenstvu u futsalu nakon pobjede protiv Slovačke rezultatom 5:3.

Tim Republike Srpske činili su momci iz Dervente koji su pokazali veliki kvalitet. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Aleksandar Stojičić iz pobjedničke ekipe.

Najbolji strijelac je Teodor Dimitrić iz tima Republika Srpska 2, dok je najbolji golman Slovak Paskal Polaček. Treće mjesto na turniru pripalo je reprezentaciji Mađarske.

Прослава футсалера
Proslava futsalera

Selektor Predrag Drinić kaže da ova titula dolazi nakon velikih uspjeha mladih futsalera.

"Ovo je bio nama kao šlag na tortu. Danas u ovoj utakmici nama je bilo kakva nam je glava i srce", kaže selektor Predrag Drinić.

"Na prvom mjestu je ekipa, pa onda individualne nagrade. Nadali smo se prvom mjestu od početka prvenstva. Nadamo se daljem odlasku na svjetsko prvenstvo u Kinu", kaže najkorisniji igrač turnira Aleksandar Stojičić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Evropsko školsko prvenstvo

futsal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаг хашки трибунал генерал Младић

Republika Srpska

Odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti

2 h

0
Пеп Гвардиола

Fudbal

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

2 h

0
признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

BiH

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Svijet

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

2 h

0

Više iz rubrike

Пеп Гвардиола

Fudbal

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

2 h

0
Лукас Тореира из Галатасараја слави након што је постигао трећи гол за свој тим током утакмице турске Суперлиге између Галатасараја и Фенербахчеа у Истанбулу, Турска.

Fudbal

Poznati fudbaler krvnički pretučen zbog slavne glumice

12 h

0
Главни тренер Милана, Масимилијано Алегри, реагује током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Удинезеа, у Милану, Италија, субота, 11. април 2026.

Fudbal

Žestoka svađa Alegrija i Ibrahimovića

1 d

0
Саво Милошевић

Fudbal

Savo Milošević više nije trener Željezničara

1 d

1

  • Najnovije

21

35

Uhapšena još jedna osoba u sklopu ubistva Nešovića

21

28

Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

21

09

12 godina od dobojske katastrofe: 11 ruža za 11 stradalih

20

47

Isprobajte recept za kolač od jagoda i mekanog biskvita: Umutite sastojke i ispecite

20

41

Lavrov: Neprihvatljivo da G7 određuje globalnu finansijsku politiku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner