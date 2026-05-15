Republika Srpska osvojila prvo mjesto na Evropskom školskom prvenstvu

Republika Srpska osvojila je prvo mjesto na Evropskom školskom prvenstvu u futsalu nakon pobjede protiv Slovačke rezultatom 5:3.

Tim Republike Srpske činili su momci iz Dervente koji su pokazali veliki kvalitet. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Aleksandar Stojičić iz pobjedničke ekipe.

Najbolji strijelac je Teodor Dimitrić iz tima Republika Srpska 2, dok je najbolji golman Slovak Paskal Polaček. Treće mjesto na turniru pripalo je reprezentaciji Mađarske.

Proslava futsalera

Selektor Predrag Drinić kaže da ova titula dolazi nakon velikih uspjeha mladih futsalera.

"Ovo je bio nama kao šlag na tortu. Danas u ovoj utakmici nama je bilo kakva nam je glava i srce", kaže selektor Predrag Drinić.

"Na prvom mjestu je ekipa, pa onda individualne nagrade. Nadali smo se prvom mjestu od početka prvenstva. Nadamo se daljem odlasku na svjetsko prvenstvo u Kinu", kaže najkorisniji igrač turnira Aleksandar Stojičić.