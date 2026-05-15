"Nije poenta da bogataši napune tribine na Mundijalu"

15.05.2026 20:32

"Није поента да богаташи напуне трибине на Мундијалу"

Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin kritikovao je FIFA zbog preskupih ulaznica za predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Skupe karte za najveći sportski događaj ove godine odvratile su mnoge fudbalske zaljubljenike i entuzijaste, iskrene fanove, da uopšte razmišljaju o odlasku na Mundijal, tvrdi Čeferin.

Svestan je isto tako da će stadioni biti puni, ali će ih popuniti samo oni navijači sa dubljim džepom, a to nije ono što je, kako kaže, suština fudbala i ovakvog takmičenja.

"Mislim da u SAD postoji veliki broj bogatih ljudi koji mogu da priušte karte i da napune tribine tokom Mundijala. Ali, da li je to poenta fudbala? Nisam siguran. Zato će UEFA zadržati stare cijene ulaznica za naredno Evropsko prvenstvo", poručio je Čeferin i direktno prozvao prvog čoveka FIFA Đanija Infantina.

Šefu UEFA je, naravno, jasno da organizatori žele profit, ali do njega, kako kaže, žele da dođu na pogrešan način.

"Ako zaista žele da zarade, trebalo bi da podignu cijenu karata specijalnih loža. Ima dovoljno bogatih ljudi na svijetu koji će kupiti mjesto u specijalnoj loži čak i za više novca. Ali nemojte oduzimati fudbal pravim navijačima. Karta za finale košta 7.500 evra, a na to dodajte avionsku kartu i hotel. Nema mnogo pravih navijača koji to mogu sebi da priušte. Naravno, na kraju će reći da su stadioni ionako bili puni, ali nisam siguran da je to suština fudbala".

(b92)

Aleksander Čeferin

FIFA

kritika

