Derbi Borca i Željezničara u Banjaluci

Šampion se zna, ali šampion do kraja želi da igra maksimalno i osvaja bodove. Tako i u sutrašnji meč crveno-plavi ulaze oprezno. Trener Vinko Marinović očekuje od ekipe da pokaže ozbiljnost i maksimalno zalaganje. Naravno i da osvoje nove bodove.

"Od naše posljednje utakmice, Željezničar je podigao nivo igre i sasvim sigurno nas čeka teška utakmica protiv kvalitetnog protivnika. Naravno, mi želimo da se potvrdimo i u ovoj utakmici iako je završni dio prvenstva. Treba nam dobar pristup, maksimalna koncentracija, dobra energija jer u ovakvim utakmicama detalji odlučuju. Želimo da ti detalji budu na našoj strani i da i ovu utakmicu odigramo na način kako smo igrali i do sada, da zadržimo pobjednički mentalitet i još jednom obradujemo naše navijače koji su nam bili ogromna podrška i davali vjetar u leđa tokom cijelog prvenstva,"izjavio je Marinović.

Utakmica na Gradskom stadionu počinje u 18 časova. U ostalim mečevima sastaju se Sarajevo-Široki, Sloga-Radnik, Velež-Rudar i Zrinjski-Posušje.