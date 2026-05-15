Izdato upozorenje! Moguće bujične poplave

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za sutra zbog očekivanih obilnih padavina na jugu i zapadu Republike Srpske.
Najveća količina kiše očekuje se prije podne na jugu i zapadu od 30 do 70 litara po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i više.
Na istoku će pasti od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.
Zbog obilnih padavina u kratkom periodu na zapadu mogući su problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, piše Glas Srpske
