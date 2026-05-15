Logo
Large banner

U BiH isporučene kruške iz Belgije s povišenim ostatkom pesticida

Autor:

ATV
15.05.2026 18:32

Komentari:

0
У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида
Foto: Envato/zelmab

Na tržište Bosne i Hercegovine isporučene su kruške porijeklom iz Belgije u kojima je službenim kontrolama utvrđena prisutnost ostataka pesticida hlorata (Chlorate), javila je Agencija za bezbjednost hrane BiH, nakon obavještenja Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) .

Navedeni proizvod nije u skladu s propisima o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani.

Obavještenje se odnosi samo na kruške iz lota D&G Fruit 0006, proizvođača i izvoznika "Vergro VN" iz Belgije, odnosno uvoznika u BiH "Medion", Gradačac.

Agencija za bezbjednost hrane BiH, navela je i kako je dostavila raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.

(RASFF)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kruške

Pesticidi

Belgija

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

гугл претрага историја

Nauka i tehnologija

Gugl ima ogromnu arhivu svega što ste ikada tražili na internetu, a evo kako da je vidite

51 min

0
Распада се Тројка?

BiH

Raspada se Trojka?

54 min

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico nakon sastanka sa Putinom: Imam važnu poruku za Evropu

1 h

0
Бањалучка рива коментари грађана

Banja Luka

„Molim te, prekini“: Građani osuli drvlje i kamenje na Stanivukovićevu rivu

1 h

1

Više iz rubrike

доктори техничари особње болница операција

Društvo

Uspješno izvedena prva operacija ugradnje totalne proteze ramena u trebinjskoj bolnici

1 h

0
Стигло упозорење М:тел-а за све кориснике

Društvo

Stiglo upozorenje M:tel-a za sve korisnike

3 h

0
Преминуо протојереј Богдан Стјепановић

Društvo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane sveštenika Bogdana Stjepanovića

5 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Društvo

Izdato upozorenje na obilne padavine u Srpskoj

5 h

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

infotejment

18:50

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

19:42

Sport

sportski program

19:49

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima

Small banner