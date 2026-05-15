U BiH isporučene kruške iz Belgije s povišenim ostatkom pesticida

Na tržište Bosne i Hercegovine isporučene su kruške porijeklom iz Belgije u kojima je službenim kontrolama utvrđena prisutnost ostataka pesticida hlorata (Chlorate), javila je Agencija za bezbjednost hrane BiH, nakon obavještenja Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) .
Navedeni proizvod nije u skladu s propisima o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani.
Obavještenje se odnosi samo na kruške iz lota D&G Fruit 0006, proizvođača i izvoznika "Vergro VN" iz Belgije, odnosno uvoznika u BiH "Medion", Gradačac.
Agencija za bezbjednost hrane BiH, navela je i kako je dostavila raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.
(RASFF)
