Izdato upozorenje na obilne padavine u Srpskoj

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za sutra zbog očekivanih obilnih padavina na jugu i zapadu Republike Srpske.

Kako navode iz RHMZ-a, najveća količina kiše očekuje se prije podne na jugu i zapadu od 30 do 70 litara po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i više.

Na istoku će pasti od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.

"Zbog obilnih padavina u kratkom periodu na zapadu mogući su problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.