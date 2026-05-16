Crvena zvezda težim putem do Lige šampiona

Epilog u škotskom prvenstvu nije išao na ruku Crvenoj zvezdi. Nadali su se na Marakani da bi Harts mogao da napravi senzaciju i osvoji titulu, čime bi im olakšao put u kvalifkacijama za Ligu šampiona, ali... To se nije desilo, pa će aktuelni prvak Srbije imati (uslovno) ozbiljnu minu.

Poznato je da Zvezda kreće kvalifikacije od drugog kola i da će imati status nosioca sve do kraja istih, naravno ako dođe do plej-ofa. Već smo se bavili kalkulacijama na koga bi mogla da ide u drugoj i trećoj rundi, pa i u predvorju za elitu, ali je mogao Harts da napravi pomjeranja u korist crveno-bijelih.

Kako Srca imaju slab koeficijent bili bi nepovlašćeni i potencijalni rival Zvezde, ali sada je to nemoguća misija. Seltik je mnogo teži po tom parametru i biće u rangu srpskog šampiona, s tim da su tako prebacili u drugi dio atinski AEK, piše Sportal.

Zvezda može na AEK u plej-ofu Lige šampiona

Već sada je napravljena projekcija za predvorje Lige šampiona, a tamo su sa jedne (povlašćene) strane Zvezda, zagrebački Dinamo, Slovan iz Bratislave i Leh iz Poznanja, a na drugoj (nepovlašćenoj) AEK, Celje, Omonija, LASK iz Linca i norveški Viking.

Nema dileme da je za ekipu Dejana Stankovića ubjedljivo najteži protivnik grčki prvak koji s klupe vode Marko Nikolić, a na terenu vode Luka Jović, Mijat Gaćinović i Marko Grujić. "Unija" je u naletu, očekuje se da ovog leta izdvoji još više novca na pojačanja i sigurno je za izbjegavanje. Ono što je zanimljivo je da do plej-ofa ne igra kvalifikacije zbog visokog grčkog koeficijenta.

Daleko povoljniji su Celje i Omonija, pa i Viking, dok je Linc neka sredina.

Važno je napomenuti da ovo nije konačni presjek, jer su uvijek moguća iznenađenja u kvalifikacijama, samim tim i pomjeranja. To znači da bi AEK mogao takođe da se ugura u nosioce, ali da Dinamo, Slovan ili Leh iznenađujuće budu eliminisani od autsajdera.

Šanse postoje, ali nisu velike...