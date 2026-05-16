Kakvo iznenađenje: Djevojka iz Kozarske Dubice vjerena na maturi

Matursko veče u Kozarskoj Dubici uljepšala je i nesvakidašnja scena jednog maturanta da baš u ovom trenutku vjeri svoju djevojku.

Maturanti su slavili završetak jednog životnog poglavlja, a Milica Šukunda iznenađena je novim - zaprošena je pred prijateljima i gostima.

Matursko veče u Kozarskoj Dubici obilježila je nesvakidašnja i emotivna scena koja je oduševila prisutne.

U atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i slavljem, Milica je dobila zaručnički prsten, nakon čega su uslijedili aplauzi i oduševljenje prisutnih.

Ovaj trenutak brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, gd‌je su brojni korisnici dijelili snimke i fotografije nesvakidašnje prosidbe tokom maturske večeri.

Za Milicu će matura, osim uspomena na školske dane, profesore i prijatelje, ostati upamćena i kao početak jednog novog životnog poglavlja.