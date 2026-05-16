Otvaranje dosijea o Jozefu Mengeleu

Švajcarska federalna obavještajna služba najavila je da će konačno otvoriti dugo zapečaćene dosijee o ozloglašenom nacističkom ratnom zločincu Jozefu Mengeleu, ali nije navela kada će to učiniti.

Mengele je pobjegao iz Evrope nakon Drugog svjetskog rata, ali se vjeruje da je više godina proveo u Švajcarskoj, iako je za njim bila raspisana potjernica.

Mada je pobjegao iz Evrope 1949. godine, Mengele je 1956. godine bio na skijanju na odmoru u švajcarskim Alpima sa sinom Rolfom. Ta informacija je poznata od osamdesetih.

Zvanično, nakon toga, ostatak života je proveo u Južnoj Americi, piše Srna.

Ipak, švajcarska istoričarka Regula Bohsler uvijek se pitala da li se Mengele ponovo vratio nakon što je međunarodna potjernica za njegovo hapšenje izdata 1959. godine.

Istoričari su više puta tražili pristup dosijeima, ali su švajcarske vlasti to do sada odbijale.

Mengele je bio ljekar koji je služio u njemačkim "Vafen SS" jedinicama. Bio je raspoređen u logor Aušvic u okupiranoj Poljskoj, gdje je birao one koji će biti poslati u gasne komore, a procjenjuje se da je tada umrlo 1,1 milion ljudi, uključujući oko milion Jevreja, podsjeća Bi-Bi-Si.

Poznat kao "anđeo smrti", takođe je birao zatvorenike, prvenstveno djecu i blizance, za sadističke medicinske eksperimente, prije nego što ih je takođe poslao u smrt.

Poslije rata, Mengele je, kao i mnogi visokorangirani nacisti, brzo promijenio i uniformu i ime.

Uz pomoć lažnog identiteta, dobio je putne isprave Crvenog krsta u švajcarskom konzulatu u Đenovi u sjevernoj Italiji i koristio ih je da pobjegne u Južnu Ameriku.

Crveni krst je namijenio dokumenta hiljadama ljudi širom Evrope koji su raseljeni ili ostali bez državljanstva zbog rata, ali su nacisti koji su pokušavali da izbjegnu krivično gonjenje takođe uspjeli da ih nabave, zbog čega se Crveni krst kasnije izvinio.

I pored međunarodne potjernice i Mosada, koji je tragao za nacističkim zločincima širom svijeta, Mengele nikada nije uhapšen, a kamoli da mu je suđeno zbog njegovih jezivih zločina.

Kada je umro u Brazilu 1979. godine, sahranjen je pod lažnim imenom.

Njegovo tijelo je ekshumirano 1985. godine, a konačno je 1992. godine DNK testiranje potvrdilo da je to on.