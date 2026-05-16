"Kukuruz u dobroj kondiciji, u toku zaštita klasa pšenice"

Kukuruz iz ranije sjetve formirao je redove na parcelama, ovo je jedan oz znakova da je stanje usjeva dobro. Ratari su do sada obavili sve potrebne radnje.

„Sve je urađeno kako treba Možda je moglo čak i ranije da ide. Malo je proljeće krenulo ranije u nekom smislu, u drugom smislu je bilo drugih nekih problema, ali mislim da dosad je skoro sav kukuruz posijan ovde u ravnici. Poslije sjetve, prije nicanja, odmah ćemo danas ili sutra uraditi taj jedan tretman, a kasnije će imati korekcije zavisno od toga koji korovi se budu pojavili. I na parcelu će biti na različitim mjestima različita pojava korova, tako će da ćemo imati mogućnost da ovaj biramo pošto imamo različite hibride, različite tretmane i ono, imaćemo mogućnost da testiramo i druga sredstva koja se koriste u korekciji korova", rekao je Stevan Mesarović, diplomirani inženjer poljoprivrede.

U postupku sijanja pa do žetve potrebno je ispratiti sve korake kako bi rod i prinos bili dobri. Iako su cijene više nego ranije, veći je rizik da se zbog netretiranja napravi šteta, kažu Semberci.

„Bolje ne sijati ako nećeš sve dati, svu tehnologiju, pa sad gledaš u nebo kako će Bog dati i tako. Uskratimo od nas, a njivama damo. Prebacujemo se, mijenjamo, rekoh ja mijenja se klima, mijenja se narod, mijenja se tehnologija, mijenja se sve“, rekao je Milan Čobić, Kojčinovac.

I na poljima sa pšenicom ovih dana radno. Zaštita klasa pšenice od fuzarijuma prioritetan je posao, posebno ovih dana kako su u vrijeme cvjetanja učestale kiše.

"Dakle, nekih 10-15% cvat uglavnom kreće na vratinama, znači s početka njive lako ga je uočiti. Ako dođete kući iz tretmana i donesete cvat na traktor, to nije baš poželjno", rekao je Nemanja Stevanović, diplomirani inženjer poljoprivrede.

Klima se definitivno promijenila i nemoguće je planirati radove prateći kalendare radova kao ranije. Poljoprivrednici danas sa više pažnje pristupaju svakoj fazi procesa kako bi uspjeli da prate sve promjene i reaguju na vrijeme.