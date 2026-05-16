Nasilje u porodici veliki problem društva

U periodu od januara do marta 2026. godine, u Republici Srpskoj zabilježeno je 230 slučajeva nasilja u porodici u kojima je izvršeno 199 krivičnih prijava, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najčešći izvršioci su na relaciji suprug-supruga čak 35%. Dok iz ministarstva ističu da su u posljednje 3 godine učinioci nasilja u porodici u 92,9% slučajeva bili muškog pola.

"Pored 199 krivičnih djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“, izvršena su i druga krivična djela unutar porodice, među kojima su dva ubistva u kojima su očevi nakon ubistva sinova izvršili samoubistvo i jedno krivično djelo „Ubistvo“ u pokušaju (supruga je pokušala ubiti supruga).

Na području Republike Srpske, u toku 2025. godine, evidentirano je 1.017 slučajeva nasilja u porodici u kojima je izvršeno 878 krivičnih djela, a u 139 slučajeva su podneseni izvještaji tužilaštvima u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske", navode iz MUP-a Republike Srpske.

Iz Fondacije Udružene žene upozoravaju na porast slučajeva nasilja u porodici i ističu da su potrebne konkretnije sistemske promjene za prevenciju i sprječavanje ponavljanja ovakvih slučajeva. Kažu - potrebno je razmotriti i pritvor, kao mjeru koja se može izreći kada se procjeni rizik da bi počinilac mogao da ponovi krivično djelo nasilja u porodici.

"Moramo imati posebne efikasne mjere koje odgovaraju procjenama rizika. Da bi se to desilo prvo se mora kvalitetno i dobro uraditi procjena rizika i kada je procijenjen visok rizik mjere hitne mjere zaštite, zaštitne mjere nisu adekvatna metoda da bi se spasio nečiji život", rekla je Gorica Ivić, direktorica Fondacije „Udružene žene“.

Sociolozi ističu da posljedice nasilja u porodici najviše osjećaju djeca, i da muškarci i žene na drugačije načine podjednako mogu da vrše nasilje u porodici. Odrastanje u traumatičnom okruženju, ostavlja dugoročne posljedice na emocionalni i kognitivni razvoj djeteta, dok se nasilni obrasci vrlo često prenose generacijski.

"I jedan i drugi član porodice, porodične zajednice, bračne zajednice može biti žrtva nasilja sada je samo pitanje u kojem intenzitetu, nekako su muškarci spremniji da iskoriste te traumatične situacije da ispolje fizičko nasilje, dok žene često pribjegavaju nekim suptilnijim metodama kao što je psihičko nasilje prema muškarcu ili eventualno uslovljavanje ako je u pitanju malodobno dijete, pa recimo sam proces viđanja djeteta može biti kontaminiran tom željom za osvetom", rekao je Ljubo Lepir, sociolog.

Za nasilje nad ženama i nasilje u porodici mora postojati nulta stopa tolerancije, poručio je ministar pravde Srpske. Apelovao je na nadležne institucije da u ovakvim slučajevima koriste najstrože zakonske sankcije.

"Institucije ja mogu da kažem za ministarstvo pravde imamo jako dobru saradnju i sa centrima za socijalni rad, kao kazneno popravne ustanove, imamo dobru saradnju sa kolegama iz ministarstva unutrašnjih poslova poznato je da imaju određeni mehanizmi ograničenja kretanja tj. ograničenja kontakata određenih lica pogotovo muškaraca ili žena kada se radi o bivšem supružniku jer obično iz takvih odnosa se javlja takva vrsta krivičnih djela", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Uprkos zakonima i institucionalnim mehanizmima zaštite, struka upozorava da je borba protiv nasilja dugoročan proces, te zahtjeva reakciju cijelog društva, ali i ohrabrivanje žrtava da nasilje prijave na vrijeme.