Tara Đuraš učenik generacije Gimnazije Prnjavor za školsku 2022–2026. godinu

Tara Đuraš, učenica četvrtog razreda računarsko-informatičkog smjera, proglašena je za učenika generacije JU Gimnazija Prnjavor za generaciju 2022–2026. godine.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja Tara je ostvarila odličan uspjeh, sa prosjekom ocjena 5,00 i primjernim vladanjem. Školu je predstavljala na brojnim takmičenjima, konkursima i vannastavnim aktivnostima.

Među njenim rezultatima izdvajaju se učešća na takmičenjima iz matematike, drugo mjesto na Regionalnom i Republičkom takmičenju iz srpskog jezika, kao i priznanja iz oblasti kaligrafije i njegovanja ćiriličkog pisma.

Pored nastavnih i takmičarskih uspjeha, Tara Đuraš je tokom školovanja učestvovala u različitim školskim aktivnostima i dala doprinos radu i životu škole kroz odgovoran odnos prema obavezama, saradnju sa vršnjacima i angažman u realizaciji brojnih programa.

Iz JU Gimnazija Prnjavor ističu da je Tara svojim rezultatima, radom i odnosom prema školi ostavila značajan trag u ovoj ustanovi.

Proglašenje učenika generacije predstavlja priznanje za kontinuiran rad, ostvarene rezultate i doprinos školskoj zajednici tokom četvorogodišnjeg obrazovanja.