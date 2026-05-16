Projekat Neptuin dip vrijedan 4 milijarde evra mijenja sliku Balkana

16.05.2026 16:19

Projekat „Neptun dip“ (Neptun Deep) u rumunskom dijelu Crnog mora već se smatra jednim od najvažnijih energetskih projekata u Evropi, a mogao bi potpuno promijeniti energetsku mapu Balkana i jugoistočne Evrope.

Riječ je o ogromnom projektu eksploatacije prirodnog gasa u dubokom podmorju Crnog mora, zahvaljujući kojem bi Rumunija u narednim godinama mogla postati jedan od najvećih proizvođača prirodnog gasa u Evropskoj uniji, piše BiznisInfo.ba.

Ogromne rezerve gasa

„Neptun dip“ nalazi se u rumunskom dijelu Crnog mora i pokriva područje od oko 7.500 kvadratnih kilometara.

Procjenjuje se da sadrži oko 100 milijardi kubnih metara iskoristivog prirodnog gasa, što ga čini najvećim novim gasnim projektom u Evropskoj uniji.

Dubina mora na lokacijama bušenja dostiže i do 1.000 metara, zbog čega je riječ o tehnološki veoma zahtjevnom projektu.

Investicija od četiri milijarde evra

Projekat razvijaju dvije kompanije — OMV Petrom, najveća energetska kompanija u Rumuniji i dio austrijske OMV grupacije, i Romgaz, rumunska državna gasna kompanija.

Dvije firme imaju po 50 odsto vlasništva, dok je OMV Petrom operater projekta. Ukupna investicija procjenjuje se na oko četiri milijarde evra, što „Neptun dip“ čini najvećim energetskim projektom u istoriji Rumunije.

Nakon višegodišnjih odgađanja i izmjena zakona o eksploataciji u podmorju, konačna investiciona odluka donesena je 2023. godine.

Prvi gas stiže 2027. godine

Trenutno su u toku veliki infrastrukturni radovi, a ugovori za bušenje i razvoj podmorske infrastrukture dodijeljeni su velikim međunarodnim kompanijama poput „Haliburtona“ (Halliburton) i „Sajpema“ (Saipem). Komercijalna proizvodnja trebalo bi da počne 2027. godine.

Na vrhuncu proizvodnje očekuje se godišnja proizvodnja od oko osam milijardi kubnih metara gasa, odnosno oko 140.000 barela ekvivalenta nafte dnevno.

Rumunija postaje energetska sila

Rumunija već sada proizvodi veliki dio vlastitih potreba za prirodnim gasom, a puštanjem „Neptun dipa“ u rad mogla bi postati neto izvoznik i jedan od najvećih proizvođača gasa u Evropskoj uniji.

To bi značajno povećalo energetsku važnost Rumunije u regionu i smanjilo zavisnost Balkana od ruskog gasa.

Veliki dio budućih količina mogao bi završavati na tržištima jugoistočne Evrope putem regionalnih gasnih interkonekcija i gasovoda poput koridora BRUA, koji povezuje Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Austriju.

Važno i za Balkan

Projekat ima veliki geopolitički značaj jer dolazi u trenutku kada Evropska unija pokušava da diverzifikuje izvore snabdijevanja energentima nakon energetske krize i rata u Ukrajini.

Zbog toga se „Neptun dip“ sve češće opisuje kao projekat koji bi mogao redefinisati energetsku budućnost Balkana.

U slučaju razvoja novih regionalnih gasnih interkonekcija, pravci snabdijevanja mogli bi se otvoriti i za zemlje poput BiH, koja je trenutno gotovo potpuno zavisna od jednog izvora prirodnog gasa.

Podsjetimo, Srbija planira uskoro da počne gradnju gasovoda ka Rumuniji, čime će se i BiH povezati na ovaj gasni izvor.

