Tragedija! MMA borac se utopio nakon što je herojski spasao četiri tinejdžerke

Profesionalni MMA borac Medet Ženalijev izgubio je život nakon što je nesebično skočio u jezero kako bi spasio četiri djevojčice od utapanja.
Nesreća se dogodila na jezeru Isik-Kul u Kirgistanu, gdje je Ženalijev boravio sa prijateljima. Prema zvaničnim saopštenjima lokalnih vlasti, snažne struje počele su da povlače jednu od djevojčica koje su plivale u jezeru, nakon čega je uslijedila dramatična borba.
Ženalijev i njegov prijatelj su bez oklevanja uskočili u vodu i uspjeli da bezbjedno izvuku sve četiri tinejdžerke na obalu.
Međutim, odmah nakon spasavanja primijećeno je da je MMA borac nestao ispod površine vode.
Ova tragedija, dogodila se 12. maja, a ronioci su tijelo nesrećnog sportiste izvukli narednog dana. Nadležne službe potvrdile su da je uzrok smrti utapanje.
Ženalijev je bio profesionalni borac velter kategorije koji je nastupao pod ruskom zastavom i u karijeri je ostvario skor od dvije pobjede i dva poraza.
Nastupao je za brojne svjetske organizacije poput RIZIN-a, ACA i BKFC-a, a 2012. godine potpisao je i ugovor sa elitnim UFC-om. Ipak, debitantski meč protiv Gabrijela Gonzage morao je da otkaže, nakon čega je otpušten iz najjače organizacije na svijetu bez upisanog nastupa.
