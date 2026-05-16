Jedan znak danas očekuje haos u svim oblastima

Prema zvijezdama, ova subota će biti najgora za Škorpije

Škorpije će se danas suočiti sa teškim aspektom Saturna, koji donosi osjećaj stagnacije i nerazumijevanja u svim sferama života. Na poslu je moguća ozbiljna kritika ili kašnjenje u projektu u koji su uložili mnogo truda, što će izazvati frustraciju.

U ljubavi su naglašeni sukobi i ljubomorne scene zbog neproverenih informacija ili poruka iz prošlosti.

Društvo Vaga se služi emotivnim ucjenama, a rođeni u ovom znaku moraju da stišaju sujetu

Finansije su nestabilne jer dolazi do iznenadnog troška za popravke kuće koji ne može da čeka. Komunikacija sa članovima porodice biće napeta, a jedan razgovor bi mogao da se završi potpunim hlađenjem odnosa. Što se tiče zdravlja, mogu se osjećati iscrpljeno i podložno upalnim procesima, pa im je potreban odmor.

