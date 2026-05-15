Ova dva horoskopska znaka moraće uskoro da donesu veliku odluku

Astrolozi tvrde da bi upravo ova sedmica mogla biti prelomni trenutak za pojedine znakove Zodijaka. Riječ je o važnim odlukama koje su dugo odlagali, iako su duboko u sebi već znali šta moraju da urade.

Sada dolazi period u kojem više neće moći da ignorišu sopstvena osjećanja, nezadovoljstvo i potrebu za promjenom. Za dva horoskopska znaka ovo bi mogao biti početak potpuno novog poglavlja života.

Škorpija

Škorpija već neko vrijeme osjeća unutrašnji nemir i nezadovoljstvo, iako to rijetko pokazuje drugima.

Spolja d‌jeluju smireno, hladno i potpuno pod kontrolom, ali se u njima dugo gomilaju emocije i pritisak. Upravo zato ova sedmica donosi trenutak u kojem više neće željeti da trpe ono što ih iscrpljuje.

Mnoge Škorpije donijeće važnu odluku vezanu za ljubavni odnos, posao ili situaciju koja ih već dugo emotivno opterećuje.

Iako taj korak neće biti lak, donijeće im ogromno olakšanje i osjećaj slobode koji im je nedostajao.

Nakon ovog perioda više neće pristajati na odnose i okolnosti koje ih sputavaju ili crpe energiju.

Vodolija

Vodolija je poznata po tome što dugo analizira prije nego što napravi veliki životni korak.

Međutim, kada jednom donese odluku, povratka više nema.

Upravo ove sedmice mnoge Vodolije mogle bi da iznenade ljude oko sebe neočekivanim potezom. Shvatiće da više ne žele da žive prema tuđim pravilima, očekivanjima i pritiscima.

Po prvi put poslije dugo vremena sopstvene potrebe staviće ispred mišljenja drugih.

Ta odluka mogla bi potpuno da promijeni njihov pogled na budućnost, ali i način na koji vide sebe i svoj život.

Period velikih unutrašnjih promjena

Astrolozi smatraju da će ova sedmica donijeti snažnu energiju oslobađanja, posebno za znakove koji su dugo ćutali, trpjeli ili odlagali promjene.

Za Škorpije i Vodolije sada počinje period u kojem će konačno birati sebe — čak i kada to znači da moraju da zatvore vrata iza sebe i krenu potpuno novim putem.

(Telegraf)