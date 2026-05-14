Odbjegla krava napravila pravi "rodeo" u gradu

14.05.2026 21:59

Foto: Youtube/9NEWS

Stanovnici jednog predgrađa Denvera svjedočili su nesvakidašnjoj sceni nakon što je odbjegla krava izazvala pravi mali haos krećući se kroz gradske ulice i parkove, što je na kraju dovelo do improvizovanog "rodea" u kojem su učestvovali policajci i lokalne službe.

Kako prenosi UPI, životinja je pobjegla iz obližnjeg područja u predgrađu i završila u urbanom dijelu grada, gdje je privukla veliku pažnju prolaznika i vozača.

Prema navodima američkih medija, krava je viđena kako luta kroz park u Denveru, dok su policija i službe za kontrolu životinja pokušavale da je bezbjedno zaustave i spriječe eventualne saobraćajne nesreće. Svjedoci su snimali čitavu situaciju mobilnim telefonima, a videosnimci vrlo brzo su se proširili društvenim mrežama.

Očevici su opisali scene kao "filmski rodeo usred grada", navodeći da je životinja trčala preko travnjaka i pješačkih staza dok su je policajci pokušavali opkoliti. Nekoliko patrolnih vozila privremeno je blokiralo saobraćaj u blizini parka kako bi se spriječilo da krava izađe na prometnije ulice.

Građani snimali neobičnu potjeru

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni snimci na kojima se vidi kako krava mirno prolazi kroz park, dok građani sa sigurne udaljenosti posmatraju situaciju. Neki su se šalili da je Denver "nakratko postao Divlji zapad", dok su drugi pohvalili policiju zbog mirnog i humanog pristupa hvatanju životinje.

Lokalne vlasti saopštile su da tokom incidenta niko nije povrijeđen, uključujući ni samu životinju. Nakon kraće potjere, krava je uspješno uhvaćena i vraćena vlasnicima. Policija nije objavila detalje o tome kako je životinja pobjegla, ali se pretpostavlja da je izašla iz ograđenog prostora u obližnjem predgrađu.

Slični incidenti sa odbjeglim kravama i stokom nisu rijetkost u pojedinim američkim državama, naročito u područjima koja kombinuju urbane i ruralne zone. U posljednjih nekoliko mjeseci mediji u SAD-u izvještavali su o više slučajeva krava koje su pobjegle iz farmi i završile na univerzitetskim kampusima, auto-putevima ili stambenim blokovima.

