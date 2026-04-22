Krava pobjegla iz klaonice, vodi se kao nestala

U okrugu Ansbah, u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarska, jedna krava pobjegla je prilikom istovara ispred klaonice i za njom se i dalje traga, saopštila je policija.
Životinja je bila dio grupe stoke namijenjene klanju, a nakon bjekstva uputila se ka obližnjem šumskom području u mjestu Sondernohe, u opštini Flahslandern, prenosi Špigel.
Uprkos brzo pokrenutoj potrazi u kojoj su učestvovali policija, vlasnik i lovci, krava do sada nije pronađena.
Policija Srednje Frankonije je saopštila da su u potrazi korišćeni dronovi i termovizijske kamere, ali bez rezultata, prenosi Tanjug.
Policija navodi da za sada nema opasnosti po učesnike u saobraćaju.
Sličan slučaj zabilježen je prije nekoliko mjeseci, kada je krava po imenu Mike pobegla u Bemerhafenu i pridružila se stadu ovaca u tom području.
Kasnije bila pošteđena klanja nakon što je vlasnik stada pokrio troškove njenog zbrinjavanja.
