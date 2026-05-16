Вага се служи емотивним уцјенама, а рођени у овом знаку морају да стишају сујету

Дневни хороскоп за суботу, 16. мај 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
Ован
Љубав: Избјегавајте напете ситуације у сусрету са вољеном особом, важно је да међу Вама постоје добре намјере.
Посао: Уколико Вам је стало да тестирате своје интелектуалне или практичне способности, потребно је да имате прецизне циљеве и позитивну оријентацију.
Здравље: Потрудите се да правилно усмјеравате своју позитивну енергију.
Бик
Љубав: Не желите да разоткријете своје намјере и емотивне »слабости«, али љубавни епилог зависи од нечијег расположења.
Посао: Улажете велики напор у своје циљеве, али околина не схвата озбиљно Ваше пословне намере. Стишајте своју сујету.
Здравље: Будите реални у својим процјенама, избегавајте стресне ситуације, пише Жена Блиц
Близанци
Љубав: Покушавате да заобиђете неке љубавне дилеме или особу која уноси додатну нервозу у Ваше расположење.
Посао: Озбиљно представљате своје пословне планове и са правом очекујете уважавање у кругу сарадника.
Здравље: Обратите пажњу на своју психофизичку равнотежу и на здравији начин живота.
Рак
Љубав: Заборавите на авантуристичке пориве. Немојте разочарати особу која вјерује у Вашу емотивну приврженост и наклоност.
Посао: Немојте дозволити да неко преувеличава Ваш неуспјех или да Вас кажњава због неизмирених рачуна.
Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на снове.
Лав
Љубав: Не успјевате да удовољите вољеној особи, сувише сте поносни да признате своје »слабости«. Не будите разметљиви.
Посао: Не верујете у нечију причу, стога провјеравате сваку информацију која долази из необичних извора или указује на евентуалне промјене.
Здравље: Потребни су Вам забавни садржаји, као подстицај за добро расположење.
Дјевица
Љубав: На жалост, неко нема довољно разумјевања за Ваше емотивне потребе и не обраћа пажњу на Ваше коментаре.
Посао: У пословном дијалогу Ваша самовоља или претјерана енергичност делују иритирајуће на околину, због тога Вас прате негативни коментари.
Здравље: Пријаће Вам здравији начин исхране.
Вага
Љубав: Нема разлога да »емотивно уцјењујете« вољену особу, на такав начин само постижете супротан ефекат.
Посао: Важно је да одаберете улогу која одговара Вашем интересовању и посао који доноси материјалну корист.
Здравље: Слободно прихватите изазове који Вас подстичу на креативно изражавање.
Шкорпија
Љубав: Будите искрени у изражавању својих емотивних намјера пред блиском особом. Оправдајте своје поступке у нечијем друштву.
Посао: Потребно је да одредите јасну границу између пристојног понашања и пословног повјерења у сусрету са сарадницима.
Здравље: Посветите пажњу ведрим садржајима, опустите се.
Стријелац
Љубав: Дјелујете незадовољно, имате утисак да неправедно трпите због нечијег понашања или емотивне ћудљивости.
Посао: Вас пословни домет не представља врхунац, али истовремено ни Ваши сарадници не могу да се похвале добрим резултатима.
Здравље: Избјегавајте варијанту осамљивања, пријаће Вам излазак и шетња.
Јарац
Љубав: Партнер разуме Ваше намере и искрено покушава да Вас орасположи новим идејама. Прихватите позитивне сигнале.
Посао: За сваки случај затражите нечији стручни савјет, пре него што се упустите у пословни ризик. Боље је на време спријечити компликације.
Здравље: Уживајте у лепим стварима, акумулирајте позитивну енергију.
Водолија
Љубав: Лако шармирате особу која Вам се допада, али све што је лако за Вас брзо губи и слатку драж у емотивном односу.
Посао: Имате поуздане информације и већину ствари држите под будним оком. Ипак, немојте дозволити да у Вама превлада порив за експонирањем.
Здравље: Контролишите своје нагоне или унутрашње импулсе.
Рибе
Љубав: Понекад је тешко подвући јасну црту или поставити знак једнакости између гласа разума и неконтролисаних емоција.
Посао: Завршите започети посао у предвиђеном року, препустите другима да се доказују у сувише изазовним или новим ситуацијама.
Здравље: Пријаће Вам психолошко опуштање и релаксација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
