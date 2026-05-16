Na ovim mjestima ima najviše poskoka: Kako se "krije" najotrovnija zmija

Sićevačka i Jelašnička klisura kod Niša spadaju među područja u Srbiji gdje je prisustvo poskoka najbolje dokumentovano.

Ovim zmijama najviše odgovaraju kamenita, suva i osunčana staništa, a upravo takve uslove pružaju klisure, stijene i topli tereni ovog kraja.

Poskok ne napada čovjeka bez razloga

Važno je znati da poskok ne napada čovjeka bez razloga, ali boravak u prirodi uvijek traži dodatan oprez. Zato na ovakvim mjestima treba pažljivo gledati gdje stajete, gdje sjedate i gdje spuštate ruku.

Priroda je prelijepa, ali traži poštovanje

Poskok je najotrovnija i najopasnija zmija u Srbiji i Evropi. Ima specifičan izgled i ponašanje, pa ga je relativno lako razlikovati od drugih zmija.

Na samom vrhu njuške poskok ima mali, mekani izrastak (rog) po kojem je jedinstven i po čemu je dobio latinski naziv (ammodytes – peskopisac/rogata zmija). Niko druga zmija kod nas nema ovaj rog.

Na leđima ima jasnu, tamnu cik-cak šaru. Ženke su obično pepeljastosive ili braonkaste, dok su mužjaci svjetlosivi sa kontrastnijom, tamnijom šarom, prenosi Telegraf.