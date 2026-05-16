Logo
Large banner

Na ovim mjestima ima najviše poskoka: Kako se "krije" najotrovnija zmija

Autor:

ATV
16.05.2026 11:07

Komentari:

0
Плес поскока
Foto: Printscreen/Facebook

Sićevačka i Jelašnička klisura kod Niša spadaju među područja u Srbiji gdje je prisustvo poskoka najbolje dokumentovano.

Ovim zmijama najviše odgovaraju kamenita, suva i osunčana staništa, a upravo takve uslove pružaju klisure, stijene i topli tereni ovog kraja.

Poskok ne napada čovjeka bez razloga

Važno je znati da poskok ne napada čovjeka bez razloga, ali boravak u prirodi uvijek traži dodatan oprez. Zato na ovakvim mjestima treba pažljivo gledati gdje stajete, gdje sjedate i gdje spuštate ruku.

Priroda je prelijepa, ali traži poštovanje

Poskok je najotrovnija i najopasnija zmija u Srbiji i Evropi. Ima specifičan izgled i ponašanje, pa ga je relativno lako razlikovati od drugih zmija.

Na samom vrhu njuške poskok ima mali, mekani izrastak (rog) po kojem je jedinstven i po čemu je dobio latinski naziv (ammodytes – peskopisac/rogata zmija). Niko druga zmija kod nas nema ovaj rog.

Na leđima ima jasnu, tamnu cik-cak šaru. Ženke su obično pepeljastosive ili braonkaste, dok su mužjaci svjetlosivi sa kontrastnijom, tamnijom šarom, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelašnička klisura

Sićevačka klisura

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шок снимак: Толико се најео да не може да стане у сопствену јазбину, али ШТА је појео?

Zanimljivosti

Šok snimak: Toliko se najeo da ne može da stane u sopstvenu jazbinu, ali ŠTA je pojeo?

15 h

0
Змија

Svijet

Zmija otrovnica "zatvorila" škole u Francuskoj: Građanima izdato upozorenje

2 d

0
У Доњим Власима код Ниша чувени змијоловац Владица Станковић овога пута није наишао на змију у дворишту, некој шупи или на тавану, већ у самој породичној кући што је изазвало страх међу укућанима, те су одмах позвали стручњака.

Srbija

Horor u porodičnoj kući: Čuveni zmijolovac iz ormana izvukao zmiju

5 d

0
Поскок

Srbija

Najopasnija evropska zmija uočena na Zlatiboru

1 sedm

0

Više iz rubrike

Дамир је "краљ ћевапа", а његове ресторане мало ко заобилази: Ово је његова тајна

Zanimljivosti

Damir je "kralj ćevapa", a njegove restorane malo ko zaobilazi: Ovo je njegova tajna

3 h

0
старење године

Zanimljivosti

Starenje počinje ranije nego što mislite: Prvi znakovi koje većina ignoriše

15 h

0
Шок снимак: Толико се најео да не може да стане у сопствену јазбину, али ШТА је појео?

Zanimljivosti

Šok snimak: Toliko se najeo da ne može da stane u sopstvenu jazbinu, ali ŠTA je pojeo?

15 h

0
Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa uskoro će se riješiti velikog tereta

23 h

0

  • Najnovije

13

19

Ove namirnice najčešće uzrokuju nadutost i osjećaj težine

12

59

"Radnici dugogodišnjim stručnim iskustvom doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema"

12

54

Oglasio se MUP Srbije o navodima da je Dačić u bolnici

12

49

"Nikada tako nešto nisam vidio, a dugo sam u NBA": Legende u šoku zbog poteza Edvardsa

12

38

Spektakl: Jovana Nogić ispisala istoriju WNBA!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner