Da li ste znali da je Pikaso imao 15 imena?

Pablo Pikaso je pri krštenju dobio veoma dugačko ime sa više ličnih i porodičnih imena, što je bilo uobičajeno u španskoj tradiciji tog vremena.

Njegovo puno kršteno ime najčešće se navodi kao:

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

Kada se prebroje pojedinačna imena, često se kaže da je imao 15 imena, mada zavisi šta se tačno broji kao zasebno ime.

Umetnik je kasnije postao poznat jednostavno kao Pablo Pikaso, koristeći majčino prezime Pikaso jer je bilo upečatljivije od Ruiz.