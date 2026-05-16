Avion sletio sa piste u Splitu

Na aerodromu u Splitu danas se dogodila nesreća prilikom polijetanja aviona Kroacija erlajnsa, piše Dalmacija Danas.
Prema početnim informacijama, avion je trebalo da poleti, ali je iz za sada nepoznatog razloga završio van piste, na travnatoj površini pored piste.
Do proklizavanja je, kako saznaje Dalmacija Danas, došlo tokom polijetanja, usljed za sada nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.
U ovom trenutku nije poznato da li ima povrijeđenih niti da li je avion pretrpio materijalnu štetu.
