Projekat koji mijenja sve: Krenulo probijanje megatunela kroz srce Evrope

16.05.2026 09:06

Evropa je ušla u novu ključnu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na svijetu – izgradnje tunela Brener ispod Alpa, koji će po završetku postati najduži podzemni željeznički tunel na planeti.

Nova faza projekta zvanično je počela nakon što je džinovska mašina za bušenje tunela "Katrin" počela da buši tunel Gardena na južnom prilazu koridoru Brener između Italije i Austrije.

Mašina duga 144 metra

Ovo je impresivna mašina TBM (Tunnel Boring Machine), dugačka 144 metra, sa glavom za bušenje prečnika skoro 10 metara. Mašina je specijalno dizajnirana za izuzetno zahtjevne geološke uslove Alpa i može da radi u dva režima, u zavisnosti od vrste stene kroz koju prolazi.

"Katrin" je sada započela najtežu fazu projekta nakon završetka pristupnog tunela Funes, kojim je otvoren pristup planinskom masivu.

Planirano je probijanje više od 16 kilometara tunela i postavljanje oko 9.000 betonskih segmenata za pokrivanje tunelskih cijevi.

Najvažniji evropski željeznički koridor

Bazni tunel Brener je dio ogromnog evropskog koridora koji povezuje Skandinaviju i Mediteran. Kompletan sistem tunela biće dugačak čak 64 kilometra i postaće najduži podzemni železnički tunel na svijetu.

Cilj projekta je:

- drastično ubrzanje željezničkog saobraćaja,

- povećanje kapaciteta za teretni prevoz,

- premještanje miliona tona robe sa autoputeva na željeznicu.

Evropske vlasti vide projekat kao ključan za smanjenje zagušenja i emisije CO2 na jednoj od najprometnijih transportnih ruta u Evropi.

Investicija od milijardi evra

Južni prilaz tunelu između Forteke i Ponte Gardene je prvi dio četvorokolosečne pruge na liniji Minhen-Verona.

Tunel koji će promijeniti Evropu

Nakon završetka projekta, putovanje između Italije i Austrije biće znatno brže, dok će željeznica preuzeti veliki dio teretnog saobraćaja koji danas ide putevima preko Alpa.

Evropski mediji već nazivaju Brener jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata budućnosti jer bi mogao potpuno da promijeni transport robe između sjevera i juga kontinenta, piše Biznis Info.

