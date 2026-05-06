Logo
Large banner

Tramp privremeno obustavio "projekat Sloboda"

06.05.2026 07:57

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.

Tramp je naveo da je operacija "Projekat slobode", pokrenuta početkom nedjelje radi obezbjeđivanja prolaza kroz jedan od najvažnijih svjetskih naftnih koridora, stavljena na kratku pauzu zbog, kako je rekao, "značajnog napretka" u pregovorima, prenio je CBS.

- Na osnovu zahtjeva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspjeha koji smo imali tokom kampanje protiv Irana i činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da, dok blokada ostane na snazi, "Projekat slobode" (kretanje brodova kroz Hormuški moreuz) bude pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo da li Sporazum može da se finalizuje i potpiše - napisao je Tramp na mreži.

Dodao je da je odluka donijeta i na zahtjev Pakistana, koji učestvuje u posredovanju između dvije strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.

Američka vojska je tokom operacije već pomogla pojedinim brodovima da prođu kroz moreuz i uklonila dio morskih mina, dok su desetine drugih brodova kontaktirane radi bezbjednog prolaska.

Takođe je došlo i do više incidenata na moru - američki razarači su bili izloženi napadima projektila, dronova i brzih čamaca, ali bez pogodaka, prema navodima zvaničnika.

Komandant Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper, kazao je da su američke snage odgovorile uništavanjem više iranskih plovila, što je Teheran demantovao.

Prijavljeni su i napadi na komercijalne brodove drugih zemalja u regionu, uključujući incidente koje su prijavili Ujedinjeni Arapski Emirati.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi američka operacija mogla da ugrozi pregovore, ocijenjujući da "ne postoji vojno rješenje za političku krizu".

Podijeli:

Tagovi :

projekat Sloboda

Donald Tramp

Hormuški moreuz

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дарко Лазић у сузама на наступу

Scena

"Samo ja znam kako mi je" Darko Lazić se muči da nastavi dalje dva mjeseca nakon smrti brata

3 h

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Srbija

Teška nesreća u Srbiji: Četiri osobe poginule, dvije teško povrijeđene

3 h

0
Парис Џексон кћерка Мајкл Џексона

Scena

Kćerka Majkla Džeksona otkrila zašto nije učestvovala u biografskog filma o svom ocu

3 h

0
Политичка струја од професора направила студента

Republika Srpska

Politička struja od profesora napravila studenta

4 h

6

Više iz rubrike

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Svijet

Iran: Američki zahtjevi neprovodivi

4 h

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Završena vojna operacija, postigli smo sve ciljeve

12 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

12 h

0
Ребека Вајкл заклала кћеркицу јер је била љубоморна на њу

Svijet

Zaklala rođenu kćerkicu jer je bila ljubomorna na nju

13 h

0

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner