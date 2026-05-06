Tramp privremeno obustavio "projekat Sloboda"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.

Tramp je naveo da je operacija "Projekat slobode", pokrenuta početkom nedjelje radi obezbjeđivanja prolaza kroz jedan od najvažnijih svjetskih naftnih koridora, stavljena na kratku pauzu zbog, kako je rekao, "značajnog napretka" u pregovorima, prenio je CBS.

- Na osnovu zahtjeva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspjeha koji smo imali tokom kampanje protiv Irana i činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da, dok blokada ostane na snazi, "Projekat slobode" (kretanje brodova kroz Hormuški moreuz) bude pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo da li Sporazum može da se finalizuje i potpiše - napisao je Tramp na mreži.

Dodao je da je odluka donijeta i na zahtjev Pakistana, koji učestvuje u posredovanju između dvije strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.

Američka vojska je tokom operacije već pomogla pojedinim brodovima da prođu kroz moreuz i uklonila dio morskih mina, dok su desetine drugih brodova kontaktirane radi bezbjednog prolaska.

Takođe je došlo i do više incidenata na moru - američki razarači su bili izloženi napadima projektila, dronova i brzih čamaca, ali bez pogodaka, prema navodima zvaničnika.

Komandant Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper, kazao je da su američke snage odgovorile uništavanjem više iranskih plovila, što je Teheran demantovao.

Prijavljeni su i napadi na komercijalne brodove drugih zemalja u regionu, uključujući incidente koje su prijavili Ujedinjeni Arapski Emirati.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi američka operacija mogla da ugrozi pregovore, ocijenjujući da "ne postoji vojno rješenje za političku krizu".