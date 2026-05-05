Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da lično učestvuje u razgovorima sa Teheranom.

"Ono što mi se ne sviđa kod Irana jeste to što sa mnom lično razgovaraju sa velikim poštovanjem, a onda izađu na televiziju i kažu: `Nismo razgovarali sa predsjednikom`. Upravo sam razgovarao sa njima, dakle, igraju igre", rekao je Tramp novinarima.

Prema njegovim riječima, Teheran želi da postigne dogovor o obustavi neprijateljstava sa Vašingtonom.

"Mogu reći sljedeće - Iran očajnički želi da postigne dogovor", naglasio je Tramp.