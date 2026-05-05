Logo
Large banner

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

Autor:

ATV
05.05.2026 22:27

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da lično učestvuje u razgovorima sa Teheranom.

"Ono što mi se ne sviđa kod Irana jeste to što sa mnom lično razgovaraju sa velikim poštovanjem, a onda izađu na televiziju i kažu: `Nismo razgovarali sa predsjednikom`. Upravo sam razgovarao sa njima, dakle, igraju igre", rekao je Tramp novinarima.

Prema njegovim riječima, Teheran želi da postigne dogovor o obustavi neprijateljstava sa Vašingtonom.

Потјера у Требињу

Gradovi i opštine

Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

"Mogu reći sljedeće - Iran očajnički želi da postigne dogovor", naglasio je Tramp.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran vijesti

Iran

Amerika

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ребека Вајкл заклала кћеркицу јер је била љубоморна на њу

Svijet

Zaklala rođenu kćerkicu jer je bila ljubomorna na nju

1 h

0
Завршићете у кланици: Језива пријетња Американцима

Svijet

Završićete u klanici: Jeziva prijetnja Amerikancima

2 h

0
Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу

Svijet

Horor svadba: Mladoženja ubijen dok je išao po mladu

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Nestala Epstinova žrtva: Misterija potresa Njujork

3 h

0

  • Najnovije

22

52

Počinje retrogradni Pluton: Ovim znakovima slijedi najteži period života

22

45

Hercegovački genije izborio mjesto na prestižnom moskovskom državnom Institutu

22

27

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

22

10

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

22

05

Boban Kusturić pronađen mrtav

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner