Kćerka Majkla Džeksona otkrila zašto nije učestvovala u biografskog filma o svom ocu

Paris Džekson, ćerka Majkla Džeksona, objasnila je zašto nije učestvovala u stvaranju novog biografskog filma o svom ocu. Ona nije jedini član porodice Džekson koji se nije pojavio u dugoočekivanom filmu „Majkl“, koji je premijerno prikazan u Holivudu početkom ovog mjeseca, a koji je i sama Paris propustila.

Film, u režiji Antoana Fuke, prati život kralja popa od 1960-ih i grupe Jackson 5 do kasnih 1980-ih i turneje „Bad“. Njegov nećak, 29-godišnji Džafar Džekson, igra glavnu ulogu. Zbog vremenskog okvira, koji se završava prije nego što su se rodili Paris (28) i njena braća Prins (29) i Bigi (24), njihovi likovi nisu ni uključeni u priču.

Javno distanciranje od filma

U septembru prošle godine, Paris se distancirala od filma, izjavivši da nije imala nikakve veze sa njim. Njena reakcija uslijedila je nakon što je glumac Kolman Domingo, koji u filmu igra glavu porodice Džoa Džeksona, rekao da Paris i njen brat Prins „veoma podržavaju film“.

Kultura Film o Majkl Džeksonu nadmašio sva očekivanja, prestigao i Openhajmer

„Kolmane, nemoj ljudima reći da sam 'pomagao' na setu filma sa kojim apsolutno nisam imao nikakve veze. To je jednostavno čudno“, napisao je Paris tada. „Pročitao sam jedan od prvih nacrta scenarija i iznio svoje komentare o tome šta sam smatrao nepravednim i sa čime se nisam slagao. Kada ih nisu uzeli u obzir, jednostavno sam odustao. Nisam uključen u to, to nije moj projekat. Srećno im bilo.“

„To nije moj projekat“

U videu koji je kasnije podijelila na Instagramu, dodatno je pojasnila svoj stav. „Nisam uopšte bila uključena, osim što sam dala svoje mišljenje o prvoj verziji scenarija. Nakon toga, rekli su mi da moji komentari neće biti uzeti u obzir. Tako da sam se jednostavno povukla i pustila to, jer to nije moj projekat“, rekla je.

Svijet "Majkl nije imao pojma ko je Džefri Epstin" Džeksonov tjelohranitelj otkrio kako je došlo do fotografije kralja popa i osuđenog pedofila

Naglasila je da vjeruje da će filmski stvaraoci uraditi „šta god da naume“ i da će film vjerovatno zadovoljiti najvatrenije fanove njenog oca. „Glavni razlog zašto još nisam ništa rekla je taj što znam da će mnogi od vas biti zadovoljni filmom. Veliki dio filma je namjenjen veoma specifičnoj grupi očevih fanova koji još uvijek žive u nekoj vrsti fantazije i biće srećni“, zaključila je.

Odsustvo Dženet Džekson

Pored Paris, njena tetka, 59-godišnja Dženet Džekson, takođe nije u filmu. Njena sestra La Toja Džekson, 69, otkrila je zašto. U intervjuu za Varajeti na crvenom tepihu, rekla je: „Voljela bih da su svi u filmu. Pitali su je, ali je ona ljubazno odbila, tako da se njene želje moraju poštovati.“

Reakcije publike

Film „Majkl“ je počeo da se prikazuje u bioskopima krajem aprila. Prema ocjenama publike na sajtu Rotten Tomatoes, film ima visokih 96 odsto pozitivnih reakcija. Korisnici Letterboxd-a dali su mu prosječnu ocjenu od 3,6 od 5 zvijezdica, a mnogi su posebno pohvalili glumu Džafara Džeksona.

„Osoba koja je rekla 'Samo Džekson može da igra Majkla Džeksona' bila je apsolutno u pravu“, komentarisao je jedan gledalac. Drugi je napisao: „Morao sam da podsjetim sebe da ovo nije Majkl. Džafar je zaista nadmašio samog sebe.“ Treći je dodao: „Ovaj film je sve o čemu sam ikada mogao da sanjam.“ „Majkl“ se trenutno prikazuje u bioskopima.

(indeks)