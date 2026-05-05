Prvo oglašavanje Goge Gačić nakon potpisivanja razvoda

Marko i Goga Gačić zvanično su se razveli.

Marko i Goga potpisali su papire za razvod braka, a sada se pjevačica oglasila za Blic.

Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za d‌jecu.

"Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa d‌jecom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put", rekla je ona.

Da podsjetimo, brak estradnog para propao je nakon Markove prevare.

"Uspjeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. D‌jeca će, naravno, živjeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi", rekao je izvor blizak pjevačici Gorani Gačić i pjevaču Marku Gačiću.